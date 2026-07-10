Cómo, cuándo y dónde ver por TV el España vs Bélgica del Mundial 2026

El España–Bélgica de cuartos de final del Mundial 2026 es uno de esos partidos que paralizan medio país: cruce de estilos, estrellas en cada área y un billete a semifinales en juego este viernes 10 de julio de 2026.

La cita será en el Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium), escenario fetiche de esta Copa del Mundo norteamericana, donde la selección española busca prolongar su excelente torneo mientras que Bélgica se aferra a la última gran generación del país.

Cuándo se juega y a qué hora ver el España–Bélgica

La FIFA ha fijado el choque para el viernes 10 de julio en horario de máxima audiencia en España.

Fecha: viernes 10 de julio de 2026

viernes 10 de julio de 2026 Estadio: Estadio de Los Ángeles / SoFi Stadium, Los Ángeles

Estadio de Los Ángeles / SoFi Stadium, Los Ángeles Hora en España (península): 21:00

Hora en Canarias: 20:00

Para los que sigan el Mundial desde otros países, el mismo duelo se adapta a diversos husos horarios:

Argentina / Uruguay / Brasil: 16:00

16:00 Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00

15:00 Perú / Colombia / Ecuador: 14:00

14:00 México (centro): 13:00

13:00 EE. UU. costa Este (ET): 15:00

15:00 EE. UU. costa Pacífico (PT): 12:00

El horario ideal para un gran consumo televisivo anticipa una audiencia masiva y un contexto propicio para las apuestas, que, si bien otorgan ligera ventaja a España, también dejan un margen suficiente para la sorpresa.

Dónde ver el partido por TV y streaming en España

El aficionado tiene varias formas de seguir este España–Bélgica desde la comodidad de su hogar o incluso en movimiento.

Televisión en abierto:

La 1 (RTVE) : emite el partido gratis y en abierto .

: emite el partido . Teledeporte: también ofrecerá el duelo como parte del despliegue especial del ente público.

Plataformas de pago y cable:

DAZN : transmite el partido en directo.

: transmite el partido en directo. Movistar+: incorpora la señal en su oferta para el Mundial.

Streaming y online:

RTVE Play : retransmite el encuentro gratis, incluyendo opción de audio alternativo y narración en catalán.

: retransmite el encuentro gratis, incluyendo opción de audio alternativo y narración en catalán. Las aplicaciones de DAZN y Movistar+ permiten verlo en dispositivos móviles, tablets y smart TVs.

Quien opte por la radio también tiene alternativas: Cope, SER, Radio Marca, RNE y Onda Cero narrarán el partido en directo para aquellos que estén en movimiento.

Cómo verlo desde Latinoamérica y Estados Unidos

La distribución del Mundial 2026 permite seguir el España–Bélgica a través de diferentes cadenas, según el país:

Perú : América TV y DirecTV Sports, con streaming en América TVGO y DGO.

: América TV y DirecTV Sports, con streaming en América TVGO y DGO. Argentina : Telefe, DSports y Paramount+ para toda Latinoamérica.

: Telefe, DSports y Paramount+ para toda Latinoamérica. Chile : Chilevisión en abierto y DSports en cable, además de plataformas como Amazon Prime y Paramount+.

: Chilevisión en abierto y DSports en cable, además de plataformas como Amazon Prime y Paramount+. México : ViX como plataforma principal para el partido.

: ViX como plataforma principal para el partido. EE. UU.: FOX Network, Telemundo y servicios como fuboTV y Tubi, con opciones de radio vía SiriusXM FC.

En la práctica, el partido se podrá seguir en casi cualquier pantalla conectada.

Situación deportiva, antecedentes y pronósticos

España llega a estos cuartos tras eliminar a Portugal, en un duelo vibrante, mientras que Bélgica se deshizo de Estados Unidos en un partido más trabajado. La selección española, bajo la dirección de Luis de la Fuente, ha presentado un estilo competitivo que combina posesión y presión tras pérdida.

Voces del vestuario, como la de Gavi, destacan el respeto hacia Thibaut Courtois, considerado uno de los mejores porteros de la historia. La mayoría de los medios coinciden en que España es favorita, pero el portero belga es un factor que puede cambiar el rumbo del encuentro.

Las casas de apuestas apuntan al triunfo español con la posibilidad de prórroga o penaltis, una mezcla que invita a disfrutar del encuentro y dejar las apuestas arriesgadas para otra ocasión.

Tabla rápida: cómo y dónde ver el España–Bélgica

País / región Hora local aproximada Dónde verlo principal España 21:00 La 1, Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+ Argentina 16:00 Telefe, DSports, Paramount+ Chile 15:00 Chilevisión, DSports, Amazon Prime, Paramount+ Perú 14:00 América TV, DirecTV Sports, América TVGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ México 13:00 ViX EE. UU. (ET) 15:00 FOX Network, Telemundo, fuboTV, Tubi

Curiosidades del España–Bélgica y sus protagonistas

El Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium) será el epicentro de esta fase final y ha acogido varios partidos decisivos.

será el epicentro de esta fase final y ha acogido varios partidos decisivos. La designación de árbitros ha generado debate, especialmente con los árbitros ingleses como Michael Oliver .

. Bélgica enfrenta un debate generacional constante sobre su «última oportunidad» en el Mundial.

En España, el seguimiento incluye programas especiales con análisis tácticos y reportajes sobre la afición en California.

El cruce tiene detalles de partido de videojuego: jóvenes talentos españoles frente a veteranos belgas que dominan ligas europeas.

Al final, se trata de 90 minutos que prometen emoción, con mucho en juego para ambos equipos y un público ansioso por ver quién avanza a la siguiente fase del torneo.