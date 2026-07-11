El España-Bélgica de cuartos del Mundial 2026, disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, no solo quedará en la memoria por la intensidad del encuentro.

La noche del 10 de julio fue testigo de un fenómeno inesperado: la camiseta de Inés de Ramón, pareja de Brad Pitt, se ha convertido en un símbolo que destaca entre los 48 millones de españoles que apoyan a su selección.

La atmósfera en el estadio estaba impregnada de emoción y fervor.

Mientras la selección española luchaba por un lugar en las semifinales, la grada se transformó en una pasarela improvisada donde cintas de cine, música y la pasión por el fútbol convergieron. En este contexto excepcional, Inés apareció con la camiseta oficial de la selección, un gesto que pronto atrajo la atención de medios y aficionados por igual.

Inés de Ramón, la camiseta que enamora

La presencia de Brad Pitt en el partido ya era un evento por sí mismo, y verlo disfrutar del juego era un espectáculo aparte. Sin embargo, la atención se desvió hacia Inés de Ramón, quien se convirtió en la nueva musa de la afición española. Su imagen, sonriente y animada, celebrando cada gol, logró captar la esencia del fervor nacional.

Inés, nacida en Nueva Jersey pero con raíces españolas, no paraba de alentar al equipo. Su entusiasmo resonó no solo en las gradas, sino que también se propagó rápidamente en redes sociales, donde la etiqueta “la novia de Brad Pitt que va con España” se volvió tendencia.

Con cada gol de la Roja, Inés desbordaba pasión, recordando a los espectadores que cualquier estrella puede ser una aficionada de corazón.

El mensaje que traslada la imagen de Inés de Ramón es claro: España no solo cuenta con un equipo enérgico, también tiene un atractivo mediático. Esta sinergia entre deporte y glamour no puede ser subestimada, especialmente cuando se trata de la expansión de la marca “España” en el mercado global del entretenimiento.

Un España-Bélgica de alfombra roja y euforia nacional

Con el viento a favor, España llegó a estos cuartos con la convicción de ser un contendiente formidable. Vencer a Bélgica fue un gran paso, con Lamine Yamal brillando como MVP del partido y ratificando que esta selección tiene aspiraciones serias al título.

El ambiente festivo no solo se quedó dentro del campo. Presencias como la de Penélope Cruz y Javier Bardem intensificaron la conexión entre el cine y el deporte en una noche memorable. La celebración de los goles por parte de estas figuras icónicas de la cultura española llenó a los aficionados de un cierto orgullo nacional, fusionando la euforia del fútbol con la admiración por el espectáculo.

Las redes sociales se inundaron con abrazos entre celebridades y un entusiasmo palpable que se extendió hasta la propia Familia Real, que mostró su apoyo al equipo, uniendo aún más a la nación en una jornada de emociones.

Datos rápidos del España-Bélgica en Los Ángeles

Aspecto Detalle Fecha 10 de julio de 2026 Estadio SoFi Stadium, Los Ángeles Resultado España se clasifica para semifinales del Mundial MVP del partido Lamine Yamal, decisivo en ataque Estrellas en grada Brad Pitt, Inés de Ramón, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ridley Scott, Tate McRae

Las apuestas también han tomado un giro interesante. España se ha colocado entre las favoritas para alzarse con el título, junto a las potencias tradicionales como Francia y Brasil. La posibilidad de que Inés de Ramón sea vista como un “amuleto” de la suerte añade un toque de humor a una narrativa que oscila entre la mística y el escepticismo.

Curiosidades de una noche de Mundial y glamour

Inés de Ramón ha demostrado ser una aficionada fiel ; ya había mostrado su interés por los partidos anteriores de la selección.

; ya había mostrado su interés por los partidos anteriores de la selección. Comentarios en redes se han vuelto virales, enfatizando: “La novia de Brad Pitt enamora a 48 millones de españoles”.

A pesar de su estrellato, Brad Pitt no lució camiseta ni bufanda, pero sí celebró al detalle cada jugada de la Roja.

Penélope Cruz y Javier Bardem son casi abonados a los partidos de España, manteniendo su presencia en grandes citas deportivas.

El SoFi Stadium, más habitual en eventos de la NFL, brilló como epicentro del fútbol, mostrando una insólita mezcla de glamour y deporte.

En tono de broma, se comenta que si España gana, la camiseta de Inés podría haber merecido un lugar en el museo de los héroes de la Roja.

Con una combinación de pasión, talento y un toque de celebridad, este Mundial de 2026 promete ser una historia repleta de goles y glamour que quedará en la memoria colectiva.