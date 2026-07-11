Cómo, cuándo y dónde ver por TV el Inglaterra vs Noruega de los cuartos del Mundial 2026

Este Inglaterra vs Noruega de cuartos del Mundial 2026 llega con aroma de gran cita: potencia y tensión por una plaza en semifinales.

El choque se disputa este sábado 11 de julio en el Miami Stadium, según adelantan diversas fuentes, situando el partido en plena franja de máxima audiencia y con amplia cobertura televisiva.

En España, a las 23:00 horas.

En directo y en exclusiva a través de DAZN.

El interés no se limita al cartel. Harry Kane y Erling Haaland asoman como los nombres más mediáticos, en un cruce que mezcla jerarquía y buen fútbol. Inglaterra se presenta como favorita por su profundidad de plantilla, pero Noruega llega dispuesta a dar la campanada. Este tipo de encuentros es impredecible, y cualquier cosa puede pasar cuando se trata de eliminatorias.

Cuándo se juega

El balón echara a rodar el 11 de julio de 2026, a las 15:00 horas en Miami. La diferencia horaria hará que espectadores de otras localidades se organicen de forma diferente. Para facilitarlo, aquí están las horas en varias regiones:

Lugar Hora Miami / hora local 15:00 Argentina 18:00 Centro de México 14:00-15:00, según la señal España peninsular 23:00

En México, la referencia horaria puede parecer confusa, ya que algunas fuentes sugieren diferentes momentos de emisión. Sin embargo, lo seguro es que el encuentro se celebra por la tarde en EE.UU. y por la noche en España.

Dónde ver por televisión

La retransmisión en México estará a cargo de Azteca 7, de forma gratuita y con opción de streaming a través de su plataforma digital. Otros canales como TUDN y Televisa también tienen guías para seguir el partido, lo que confirma una distribución televisiva amplia en el país.

Fuera de México, la disponibilidad depende de los derechos de cada país, y los aficionados deben revisar la programación local para asegurarse de cuáles son los canales habilitados para la retransmisión. Durante un Mundial, cada territorio tiene su propia estrategia de transmisión.

Qué dice la previa y qué se puede esperar

Desde fuentes diversas, Noruega aparece como un equipo que busca romper moldes, mientras que Inglaterra tiene más experiencia en partidos decisivos. Si el encuentro se abre pronto, podríamos ver un intercambio de goles; en caso contrario, la táctica y el nervio predominarán en el juego.

Una de las grandes incógnitas es si Noruega podrá mantenerse en el ritmo sin desdibujarse, mientras que Inglaterra tendrá que aprovechar su control en las bandas y mantener el orden en el medio. La presión también jugará un factor importante, y bajo el foco de la eliminatoria, los favoritos pueden verse sorprendidos por una referencia ofensiva como Haaland.

Pronóstico y mercado

Las predicciones posicionan a Inglaterra como ligera favorita, aunque sin grandes márgenes. La variedad de líneas de apuestas genera un consenso narrativo claro: se espera que sea un partido ajustado que se decidirá por pequeños detalles.

En un análisis más frío, una victoria inglesa por la mínima parece el destino más probable. Para los apostadores, hay que tener en cuenta que el Mundial ofrece sorpresas y que este duelo está diseñado para llevar el pronóstico hasta el último minuto.

Hora del partido : 15:00 en Miami y 21:00 en España.

: 15:00 en Miami y 21:00 en España. Canal en México : Azteca 7 , con streaming disponible.

: , con streaming disponible. Alternativas informativas : TUDN y Televisa ofrecen guías de seguimiento del encuentro.

: y ofrecen guías de seguimiento del encuentro. Marco competitivo : cuartos de final del Mundial 2026 .

: cuartos de final del . Dato clave: el ganador avanzará a semifinales y mantendrá vivo el sueño mundialista.

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