Bellingham tumba a Noruega y mantiene a Inglaterra en ruta hacia la gloria

Inglaterra sigue creyendo. Cuando todo parecía torcerse ante una Noruega valiente y bien organizada, emergió la figura de Jude Bellingham para cambiar el destino del partido y sellar el pase a semifinales. El conjunto británico, que persigue su primer gran título en seis décadas, sobrevivió a un choque exigente gracias al talento y la determinación de su estrella.

El combinado noruego, que ya había hecho historia alcanzando los cuartos, planteó un partido incómodo desde el inicio. Ordenado en bloque medio y liderado por Odegaard, supo contener los primeros intentos ingleses, que dominaban la posesión sin encontrar profundidad. El calor en Miami también ralentizó el ritmo, favoreciendo el guion que más interesaba a los escandinavos.

Sin embargo, el encuentro se agitó tras un error defensivo inglés que permitió a Noruega adelantarse. Schjelderup sorprendió con un envío desde la izquierda que terminó dentro de la portería tras tocar en el palo, generando dudas en Pickford. Inglaterra, tocada, estuvo cerca de encajar el segundo, pero la falta de acierto nórdica le dio una segunda vida.

Y la aprovechó. En el descuento del primer tiempo, Bellingham apareció con una acción individual brillante para empatar el partido y devolver la confianza a los suyos. Ese gol cambió por completo la dinámica.

Tras el descanso, Inglaterra creció. Tuchel movió el banquillo y su equipo ganó presencia ofensiva, aunque Noruega siguió generando peligro a balón parado y con centros laterales. Pickford tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar el segundo tanto rival, mientras Ajer incluso rozó el gol con un remate al larguero.

El desenlace llegó en la prórroga. Cuando el desgaste físico ya era evidente, Bellingham volvió a marcar la diferencia, cazando un rechace en el área para culminar la remontada. Noruega, que incluso optó por prescindir de Haaland en los minutos finales en busca de soluciones inesperadas, no logró reaccionar.

Inglaterra resistió hasta el final y certificó su presencia en semifinales por cuarta vez en su historia reciente. El sueño sigue vivo, impulsado por un futbolista que parece decidido a escribir su propio capítulo dorado.