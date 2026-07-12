Una gris Argentina necesitó la prórroga y un rival con diez para ganar a Suiza

Argentina ya está en semifinales, pero lo hace dejando una estela de controversia difícil de ignorar. El conjunto albiceleste necesitó jugar contra diez para inclinar la balanza en un partido que Suiza había sabido equilibrar con carácter y orden. La decisión que marcó el choque fue la expulsión de Embolo, una acción que generó incredulidad y que resultó determinante en el desenlace.

Hasta ese momento, el duelo había sido mucho más parejo de lo esperado. Argentina apenas encontraba caminos y dependió de un chispazo puntual: un córner servido por Messi que Mac Allister convirtió de cabeza. Parecía suficiente, pero Suiza respondió con personalidad. Ndoye igualó el marcador tras un tramo en el que los europeos incomodaron seriamente la salida de balón rival.

El encuentro cambió de golpe tras el empate. El VAR intervino para sancionar una supuesta simulación de Embolo en el centro del campo, que acabó en una segunda amarilla y expulsión. La decisión dejó a Suiza en inferioridad en un contexto de máxima exigencia y encendió el debate sobre el uso del videoarbitraje en jugadas de este tipo.

Lejos de rendirse, el conjunto helvético resistió con uno menos y llevó el partido hasta la prórroga. Argentina empujó, pero sin claridad, incapaz de romper el bloque suizo incluso con un largo tiempo añadido.

Fue en el tiempo extra cuando apareció Julián Álvarez. El delantero sacó un disparo preciso que se coló en la escuadra, imposible para Kobel, y rompió finalmente la resistencia rival. Ya con Suiza volcada y sin fuerzas, Lautaro Martínez puso el definitivo 3-1 en los últimos instantes.

El resultado clasifica a Argentina, pero el desarrollo del partido deja preguntas abiertas. Más allá del talento individual que terminó resolviendo, la sensación es que el punto de inflexión no estuvo en el juego, sino en una decisión arbitral que condicionó todo lo que vino después.