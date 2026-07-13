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Mundial | Polémica arbitral tras la eliminación suiza

Yakin explota tras la derrota: «No jugamos solo contra Argentina, sino también contra el árbitro y el VAR»

El seleccionador suizo critica la expulsión de Embolo y cuestiona el papel del árbitro y el VAR en la eliminación

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Murat Yakin PD.
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La eliminación de Suiza en los cuartos de final del Mundial dejó un fuerte malestar en su selección, especialmente en su entrenador, Murat Yakin, quien no ocultó su frustración tras el encuentro frente a Argentina.

El técnico suizo aseguró que el partido no se disputó únicamente contra el vigente campeón del mundo, sino que también sintieron presión externa durante todo el encuentro. Según Yakin, el ambiente en el estadio, junto con las decisiones arbitrales y la intervención del VAR, condicionaron el desarrollo del duelo.

Uno de los puntos que más indignación generó en el seleccionador fue la expulsión de Breel Embolo, una acción que calificó como producto de una normativa innecesaria. Para Yakin, este tipo de decisiones terminan influyendo de manera decisiva en partidos de máxima exigencia.

En la comparecencia ante los medios, también participaron el presidente de la Federación Suiza, Peter Knäbel, y el director deportivo, Pierluigi Tami. Ambos coincidieron en expresar orgullo por el desempeño del equipo, pese a la derrota.

Knäbel pidió mayor coherencia en la aplicación de las reglas, aunque quiso dejar claro que no buscan excusas. Por su parte, Tami destacó el compromiso del grupo durante todo el torneo y el nivel mostrado en una competición de máxima exigencia.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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