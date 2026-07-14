España somete a Francia y jugará la final del Mundial en Nueva York

España alcanzó la final del Mundial tras imponerse con claridad a Francia en un duelo que confirmó la madurez competitiva del conjunto de Luis de la Fuente. En una noche de máxima exigencia, el equipo español ofreció una actuación completa, combinando orden defensivo, control en el centro del campo y eficacia en los momentos clave.

El partido enfrentaba dos propuestas opuestas: el talento individual de Francia contra la cohesión colectiva de España. Mientras los galos alineaban a figuras de primer nivel como Mbappé, Dembélé o Olise, el bloque español respondió con una estructura equilibrada en todas sus líneas, destacando especialmente la dirección de Rodri, que marcó el ritmo del encuentro.

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El primer golpe llegó tras una acción inteligente de Lamine Yamal dentro del área, que provocó un penalti transformado con seguridad por Oyarzabal. Ese tanto permitió a España asentarse en el partido y gestionar la ventaja con serenidad, apoyada en un centro del campo que dominó tanto el balón como los tiempos.

Francia, pese a su potencial ofensivo, apenas encontró espacios. Sus intentos se diluían ante una defensa bien organizada y un equipo que reduciría al mínimo las transiciones rivales. La lesión de Saliba agravó aún más los problemas del conjunto francés, que nunca logró imponer su ritmo.

Tras el descanso, España dio un paso adelante definitivo. Una jugada colectiva de gran precisión terminó con Pedro Porro definiendo con contundencia para ampliar la ventaja. El segundo gol dejó el partido prácticamente resuelto y evidencia la superioridad española en todas las fases del juego.

En los minutos finales, Francia buscó reaccionar sin éxito, mientras España mantuvo el control y aseguró el resultado con solvencia. Unai Simón apareció cuando era necesario y el equipo cerró el encuentro sin sobresaltos.

La victoria no solo supone el pase a la final, sino también la confirmación de una identidad sólida y competitiva. España, más allá de los nombres propios, demostró ser un equipo capaz de imponerse incluso ante los rivales más temibles del torneo.