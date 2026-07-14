El país donde una copa no basta: la rareza inglesa que el fútbol español nunca copió

Cada temporada, mientras el aficionado español sigue una sola Copa del Rey, el inglés convive con dos torneos del KO que se disputan en paralelo, con campeones distintos y hasta con plazas europeas propias. La anomalía es tan vieja que en Inglaterra ya nadie la cuestiona, pero su origen tiene fecha, culpables y una lección sobre cómo el dinero moldea los calendarios.

Dos torneos, dos orígenes

La primera de las dos competiciones no necesita presentación: la FA Cup, organizada por la federación inglesa, se juega desde 1871 y es el torneo de clubes más antiguo del mundo. Su prestigio se construyó durante siglo y medio a base de sorpresas, con equipos de pueblos eliminando a gigantes en cada edición. En Inglaterra existe hasta un término propio para el fenómeno, el giant killing, y los clubes amateur que sobreviven a las rondas previas pueden cruzarse con un campeón de Europa delante de sus mil socios.

La segunda tiene una partida de nacimiento mucho más prosaica. La explicación completa de por qué hay dos copas en Inglaterra tiene fecha concreta: 1960, cuando la Football League creó su propio torneo para rentabilizar los focos recién instalados en los estadios y llenar las noches entre semana. No nació del romanticismo, nació de una factura de electricidad que había que amortizar.

Aquella criatura de la liga es la que hoy conocemos como Carabao Cup por razones de patrocinio, y la distinción sigue vigente: una copa pertenece a la federación y la otra a la organización de la English Football League, que agrupa a los clubes profesionales por debajo de la Premier.

La copa «menor» que nadie quiere perder

Sobre el papel, la jerarquía está clara: la FA Cup da acceso a la Europa League y la Carabao a la Conference. En la práctica, la copa de la liga se convirtió en el primer título de la temporada y en el trofeo que rompe sequías. Los técnicos la usan para rotar hasta que llegan las semifinales; a partir de ahí, nadie regala nada en un torneo que se decide en Wembley.

Esa doble vida explica su supervivencia. Cada cierto tiempo, algún dirigente propone eliminarla para descargar el calendario, y cada cierto tiempo la propuesta muere: los clubes medianos defienden los ingresos y la posibilidad real de levantar un título, y a los grandes les sirve para foguear a los jóvenes con público y presión de verdad.

El formato, además, tiene trucos propios que la diferencian de cualquier otra copa europea. Las semifinales se juegan a doble partido, una rareza en los torneos del KO modernos, y durante años permitió que equipos de categorías inferiores se ganaran noches históricas contra los gigantes de la Premier en pleno invierno. Para un club de la segunda o tercera categoría inglesa, recibir al United o al Liverpool un martes de diciembre puede financiar la temporada entera.

¿Por qué España nunca tuvo dos?

La pregunta tiene trampa, porque España sí lo intentó. La Copa de la Liga española existió entre 1982 y 1986, con el mismo espíritu recaudatorio que su prima inglesa, y murió en cuatro temporadas por saturación del calendario y desinterés de las aficiones. El experimento demostró que el modelo de dos copas exige una cultura futbolera construida alrededor del formato del KO, y esa cultura, fuera de Inglaterra, casi no existe.

Francia ofrece la comparación más reveladora. Su Coupe de la Ligue funcionó durante un cuarto de siglo hasta que la propia liga la suprimió en 2020, asfixiada por el calendario y por audiencias en caída. Inglaterra es, en la práctica, el único gran mercado europeo donde el formato sobrevive con buena salud, y eso dice menos del torneo que del país: allí el fútbol de entre semana con eliminación directa forma parte del contrato emocional entre los clubes y su gente.

Ahí está la diferencia de fondo. En Inglaterra la copa no es un trámite entre jornadas de liga, es una tradición con identidad propia: las tardes de tercera ronda de la FA Cup, con los modestos soñando en casa contra los ricos, forman parte del invierno inglés tanto como la lluvia.

Mientras el fútbol moderno discute superligas y calendarios imposibles, la rareza inglesa resiste con una lógica muy simple: dos copas son el doble de oportunidades de que pase algo memorable. Y pocas industrias entienden mejor que el fútbol inglés que lo memorable, tarde o temprano, también se factura.