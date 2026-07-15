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Argentina 2 - Inglaterra1

La albiceleste vence a Inglaterra y jugará la final contra España

Argentina se rehace con carácter y tumba a Inglaterra en un duelo áspero que confirmó su ADN competitivo

La albiceleste vence a Inglaterra y jugará la final contra España
Messi PD.
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El partido no se puede explicar sin hablar de emociones. Fue uno de esos encuentros en los que el fútbol queda en segundo plano y lo que manda es el pulso, la tensión y el orgullo. Argentina lo entendió mejor desde el primer instante: intensidad máxima, juego al límite y un mensaje claro de que no iba a negociar ni un metro.

El inicio fue bronco, con entradas duras y constantes interrupciones que marcaban el tono de la noche. Paredes se encargó de poner el listón físico alto, mientras Inglaterra trataba de encontrar algo de claridad con Kane retrasando su posición y Bellingham intentando generar entre líneas, casi siempre frenado a base de faltas. El juego fluido brillaba por su ausencia, pero la batalla era total.

Tras el descanso, el escenario parecía complicarse para la Albiceleste. Sus centrales condicionados por las tarjetas y un partido cada vez más cerrado hacían pensar en un desenlace corto. Y entonces llegó el golpe inglés: Gordon aprovechó un despiste defensivo para adelantar a su equipo y cambiar el guion.

Inglaterra decidió proteger la ventaja con un repliegue casi absoluto. Demasiado pronto. Demasiado arriesgado frente a un rival que vive de no rendirse jamás. Con Messi asumiendo el mando, Argentina empezó a empujar con paciencia, generando peligro creciente y cercando el área rival.

Las ocasiones comenzaron a caer una tras otra: un disparo al palo, remates que obligaban a intervenir a Pickford y una sensación cada vez más evidente de que el empate estaba al caer. Inglaterra resistía como podía, aferrada a su mínima ventaja.

Hasta que todo se desató en cuestión de minutos. Enzo Fernández encontró el empate con un disparo lejano que encendió el partido. Sin margen para reaccionar, Inglaterra recibió el golpe definitivo: Lautaro culminó la remontada poco después y desató la locura.

Argentina volvió a demostrar que su mayor virtud no es solo el talento, sino su capacidad para competir cuando el contexto es adverso. Un equipo que no siempre brilla, pero que nunca se apaga. Y ahora, con otra noche épica a sus espaldas, espera a España en una final que exigirá algo más que fútbol para destronarla.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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