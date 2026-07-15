El Mundial MAGA: fútbol, pero con las reglas de Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y principal referente del movimiento MAGA, ha asumido un papel especialmente activo en torno al Mundial de 2026. Su intervención en una decisión disciplinaria relacionada con la selección estadounidense ha provocado un debate internacional sobre los límites entre política y deporte y sobre la independencia de la FIFA.

Trump llamó personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun. El mandatario confirmó después la conversación, aunque afirmó que no había exigido un resultado concreto. La secuencia, recogida por Reuters, generó críticas entre federaciones y representantes del fútbol europeo.

Estados Unidos organiza el Mundial junto con Canadá y México, pero concentra buena parte de las sedes y de la atención mediática. Por ello, cualquier intervención de la Casa Blanca adquiere una relevancia especial. Lo que debería resolverse dentro de los órganos disciplinarios pasó a depender, al menos ante la opinión pública, de contactos directos entre Washington y la dirección de la federación internacional.

Balogun fue expulsado durante el partido contra Bosnia y Herzegovina tras una revisión del VAR. La tarjeta roja implicaba una suspensión automática para el encuentro de octavos de final frente a Bélgica. Sin embargo, después de la petición de Trump, la FIFA suspendió la aplicación del castigo durante un periodo de prueba de un año, aunque no anuló formalmente la tarjeta.

La FIFA sostuvo que la decisión había sido tomada de manera independiente y conforme a su reglamento. Trump presentó su intervención como una defensa legítima ante lo que consideraba una decisión injusta. Sus críticos señalaron que una llamada del presidente de uno de los países anfitriones al máximo dirigente de la FIFA difícilmente puede percibirse como una comunicación ordinaria.

Aunque no exista una prueba concluyente de presión directa, la actuación presidencial planteó dudas sobre la imparcialidad del proceso. La UEFA calificó la decisión de inédita e injustificable y advirtió que podía perjudicar la integridad de la competición. La federación belga también protestó y pidió explicaciones.

El especialista Simon Chadwick describió el incidente como una manifestación visible de la agenda MAGA y como un ejemplo de la relación entre deporte, geopolítica e intereses personales. La cuestión no es solo si la expulsión fue correcta, sino qué ocurre cuando una decisión deportiva cambia después de la intervención de un jefe de Estado.

El partido entre Francia y Paraguay disputado en Filadelfia añadió otro elemento al debate. El encuentro fue especialmente físico y estuvo marcado por entradas duras y acciones controvertidas. Representantes franceses consideraron que sus jugadores habían recibido una protección insuficiente por parte de los árbitros.

No existen pruebas para afirmar que Paraguay tuviera como objetivo deliberado lesionar a los futbolistas franceses. Sin embargo, la dureza del partido y la respuesta arbitral alimentaron dudas sobre la consistencia con la que se aplicaban las reglas. Francia se impuso por 1-0, pero el encuentro dejó una discusión sobre los límites del juego físico permitido.

En circunstancias normales, estos episodios podrían interpretarse como controversias habituales. Pero cuando el presidente de uno de los principales países anfitriones reconoce que ha intervenido para solicitar la revisión de una sanción, cada decisión discutible adquiere también una dimensión política.

La FIFA insiste en que sus órganos judiciales actúan con autonomía. Sin embargo, la independencia institucional no depende solo de que los procedimientos sean legales: también exige decisiones transparentes, coherentes y creíbles. Cuando una Administración interviene en una organización deportiva internacional, surge una pregunta: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno en la defensa de sus intereses sin debilitar la autonomía de esas instituciones?

En una sociedad democrática, el deporte debería ser un espacio en el que la victoria dependiera del talento, la preparación y el trabajo colectivo, no de conexiones políticas. Para los partidarios de Trump, el presidente defendió a un jugador ante una decisión discutible. Para sus críticos, el caso transmite otro mensaje: incluso en el fútbol, el poder político puede tratar de modificar una situación mediante el acceso directo a quienes toman las decisiones.

La cuestión central no es si Trump tenía derecho a expresar su desacuerdo. El verdadero problema es el precedente que se crea cuando el presidente llama al máximo responsable de la FIFA y, poco después, la sanción deja de aplicarse. En ese momento surge la sospecha de que las reglas pueden ser más flexibles para quienes poseen suficiente influencia.