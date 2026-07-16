Dónde, cómo y cuándo ver el España-Argentina de la final del Mundial 2026

España contra Argentina en la final del Mundial 2026.

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina promete ser un choque inolvidable, y millones de aficionados se preguntan lo mismo: ¿dónde, cómo y a qué hora ver el partido sin perderse nada?

La guía exhaustiva es la siguiente:

El escenario elegido no es un cualquiera: el MetLife Stadium de East Rutherford, ubicado en el área metropolitana de Nueva York, se convierte en el epicentro del fútbol mundial al reunir al campeón sudamericano en funciones contra una selección española que se encuentra en un proceso de renovación dorado.

Fecha, hora y sede: el contexto básico

La final está programada para el domingo 19 de julio de 2026, una fecha que los aficionados han marcado en sus calendarios desde tiempos pasados, especialmente en el Mundial que abarca Estados Unidos, México y Canadá.6

Estadio: MetLife Stadium, East Rutherford (Nueva Jersey, área metropolitana de Nueva York )6

MetLife Stadium, East Rutherford (Nueva Jersey, área metropolitana de )6 Día: Domingo 19 de julio de 20266

Domingo 19 de julio de 20266 Competición: Final del Mundial 2026, España vs Argentina3

La hora de inicio del partido varía según la ubicación:

España (península): 21:00 horas6

21:00 horas6 Canarias: 20:00 horas (una hora menos que la península, un ajuste común en las guías de TV)12

20:00 horas (una hora menos que la península, un ajuste común en las guías de TV)12 Argentina: 16:00 horas, de acuerdo con el horario local y la programación del torneo417

16:00 horas, de acuerdo con el horario local y la programación del torneo417 Centro de México (CDMX, Monterrey, Guadalajara): 13:00 horas510

13:00 horas510 Chile y Uruguay: 15:00 horas10

15:00 horas10 Colombia, Perú, Ecuador: 14:00 horas2

Así, el balón comenzará a rodar a las 21:00 en territorio español y a media tarde en gran parte de Latinoamérica, lo que facilita seguir el partido sin necesidad de desvelarse.

Dónde ver el España-Argentina desde España

En España, la clave radica en la combinación de plataformas de pago y televisión en abierto. Los derechos del Mundial están en manos de DAZN, mientras que RTVE ofrece una selección de partidos, incluyendo todos los encuentros de la selección española y la final.623

Las opciones más destacadas para seguir el partido son:

DAZN Mundial

– Transmite los 104 partidos del campeonato, incluida la final España–Argentina .6

.6 – Disponible como canal específico en plataformas de pago como Movistar Plus+ o Orange TV.12

RTVE – La 1

– Presenta el partido en abierto y gratuito , según ha confirmado su cobertura del Mundial.6

, según ha confirmado su cobertura del Mundial.6 – Se puede seguir a través de TDT, así como por streaming en RTVE Play y RTVE.es.9

Otras opciones en España, conforme a las guías de programación:

– BarTV Mundial (M300) y canales asociados en televisión de pago.

y canales asociados en televisión de pago. – Distribución del canal DAZN Mundial en plataformas como Movistar Plus+.12

En definitiva, para seguir la final en España, simplemente hay que sintonizar La 1, o dirigirse a DAZN y sus canales asociados para disfrutar de la retransmisión con todo el contenido adicional del paquete del Mundial.

Tabla rápida para España

Lugar Hora inicio Cómo verlo Península 21:00 La 1 (RTVE), DAZN Mundial Canarias 20:00 La 1, DAZN Mundial

Dónde ver el partido en Argentina y Latinoamérica

La inquietud inicial puede surgir del aficionado español, pero el interés por el choque es igualmente grande en Buenos Aires como en Madrid, y los principales medios latinoamericanos han especificado cómo seguir la final.

Argentina

En Argentina, la final se disputará a las 16:00 horas y se emitirá a través de los canales que poseen los derechos del torneo:417

TV Pública

Telefe

TyC Sports

DSports (canal deportivo de DirecTV)

(canal deportivo de DirecTV) Plataformas digitales como Paramount+ y Disney+ Premium también ofrecen la transmisión.

Las guías argentinas destacan que estos canales son accesibles in streaming mediante servicios como DGO, Flow y Telecentro Play.18

México

En México, la gran final se verá en televisión abierta y plataformas digitales:5

Hora en CDMX: 13:00 horas

Canales: TUDN, Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, además de ViX como opción de streaming gratuito con señal de TV abierta.5

Colombia, Perú, Ecuador y Chile

Medios de Bogotá, Lima y Santiago han detallado las señales principales:210

Colombia: 14:00 horas, con transmisión por DSports, Paramount+, Caracol TV, RCN, Win y Disney+.

14:00 horas, con transmisión por DSports, Paramount+, Caracol TV, RCN, Win y Disney+. Perú: América TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

América TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: el encuentro a las 15:00, con cobertura en cadenas con derechos internacionales y señales deportivas locales.10

Cómo preparar la experiencia: consejos rápidos

Además de la hora y el canal, seguir una final de tal magnitud también implica preparativos personales y tecnológicos. Aquí algunos consejos prácticos:

Revisar la suscripción – Comprobar que se tiene acceso a DAZN Mundial si se está utilizando televisión de pago. – Asegurarse de que RTVE Play funciona en el dispositivo, para evitar sorpresas en el último momento.23

Planificar el horario – En España, el partido concluirá cerca de las 23:00 si no hay prórroga. Por eso, conviene ajustar cenas y desplazamientos.

Pantallas al aire libre y bares – Muchas ciudades habilitan pantallas gigantes para partidos decisivos de España, especialmente en rondas finales del Mundial. – Bares y peñas futbolísticas suelen crear un ambiente especial y ofrecen señal simultánea de La 1 y DAZN.

Streaming legal – Usar solo aplicaciones oficiales: RTVE Play, DAZN, ViX, Paramount+, Disney+ Premium, según el país.521

Curiosidades y datos que hacen distinta esta final

El encuentro entre España y Argentina en el MetLife se presenta con varios matices singulares que ayudan a entender por qué se considera una final histórica:

Esta es la primera final de un Mundial celebrada en el entorno de Nueva York , con el MetLife albergando ocho partidos, incluida la final.1

, con el MetLife albergando ocho partidos, incluida la final.1 El calendario oficial establece el inicio a las 21:00 en España, lo que se alinea con la tradición de grandes encuentros nocturnos de la selección en torneos recientes.6

La colaboración entre DAZN y RTVE en España establece un modelo híbrido: una opción de pago para disfrutar de todo el Mundial y una alternativa en televisión pública para los partidos decisivos, un enfoque que se ha afianzado en esta competición.23

y en España establece un modelo híbrido: una opción de pago para disfrutar de todo el Mundial y una alternativa en televisión pública para los partidos decisivos, un enfoque que se ha afianzado en esta competición.23 En naciones como México y Argentina, la legislación y los acuerdos comerciales garantizan que la final sea accesible en abierto, lo cual refuerza el carácter social de este evento.521

Con el horario claro y el mando preparándose para la acción, solo queda decidir si se vivirá la final en casa, en una plaza concurrida o en un bar del barrio: lo esencial, en esta ocasión, es no perderse ni un instante del apasionante encuentro entre España y Argentina.