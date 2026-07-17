Vozinha no se retira: a los 40 años, desafía al tiempo y rechaza ser un “fichaje de marketing”

El portero caboverdiano Vozinha, una de las figuras más llamativas del Mundial de 2026, dejó claro que su carrera aún no ha terminado. A sus 40 años, el guardameta asegura que desea continuar en activo durante una o dos temporadas más, siempre que su estado físico lo respalde y encuentre un club que valore su rendimiento deportivo por encima de su imagen.

En declaraciones a CBS, el arquero fue contundente al referirse a los rumores que lo sitúan en el Inter Miami. “Quiero un equipo que me fiche por lo que puedo dar en el campo, no por razones comerciales”, explicó, dejando entrever su rechazo a convertirse en un recurso mediático.

Josimar José Évora Dias, su nombre completo, insistió en que su motivación sigue intacta. El veterano futbolista recalcó que su amor por el juego es el principal motor que lo impulsa a seguir compitiendo al más alto nivel.

“Llegar hasta aquí con 40 años es algo especial, pero lo es aún más sentir que la pasión sigue viva. Me gustaría seguir jugando uno o dos años más, aunque todo dependerá de cómo responda mi cuerpo”, afirmó.

El guardameta también aprovechó para recordar los obstáculos que enfrentan muchos jóvenes en Cabo Verde para abrirse camino en el fútbol profesional. Según explicó, las oportunidades son escasas y el proceso para dar el salto internacional está lleno de dificultades.

Entre ellas, destacó los problemas burocráticos que retrasaron su propia carrera. Vozinha no pudo iniciar su trayectoria profesional hasta los 25 años debido a complicaciones administrativas, especialmente relacionadas con la obtención de visados.

A pesar de todo, su historia terminó por dar un giro inesperado, alcanzando notoriedad mundial gracias a su rendimiento con la selección caboverdiana en el último Mundial, donde se convirtió en uno de los nombres propios del torneo.