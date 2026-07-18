Capdevila se queda sin final: Estados Unidos le cierra la puerta en el último momento

El exjugador internacional Joan Capdevila, integrante de la selección española que conquistó el Mundial de 2010, ha hecho pública su frustración tras ver frustrado su viaje a Estados Unidos. Su intención era asistir este domingo a la final entre España y Argentina, pero un contratiempo administrativo lo ha dejado fuera.

Según explicó el propio exfutbolista en redes sociales, las autoridades estadounidenses han rechazado su solicitud del ESTA, el permiso obligatorio para entrar en el país. Esta negativa le impide desplazarse al evento, al que había sido invitado por la Real Federación Española de Fútbol junto a otros miembros del histórico equipo campeón.

🚨 ¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump ! 🙏 Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA 😭 ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1 — Joan Capdevila (@capde11) July 17, 2026

Capdevila relató que la noticia llegó de forma inesperada y que no solo le afecta a él, sino también a sus hijos, con quienes planeaba vivir el partido en directo. El exdefensa lamenta especialmente perder la oportunidad de reencontrarse con sus antiguos compañeros y apoyar a la actual selección en un momento clave.

A través de su mensaje, el catalán ha solicitado ayuda para intentar revertir la situación, mostrando su incredulidad ante lo ocurrido y el impacto personal que le supone quedarse fuera de una cita tan señalada. Incluso llegó a dirigir su petición de forma directa al expresidente estadounidense Donald Trump, en un intento desesperado por encontrar una solución.