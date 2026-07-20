La FIFA deja fuera a Pedro Sánchez de la entrega de la Copa del Mundo

El desenlace del Mundial 2026 dejó una imagen tan celebrada como controvertida: Pedro Sánchez no formó parte del acto central de la entrega del trofeo. A pesar de su desplazamiento a Nueva York para presenciar la final, el presidente del Gobierno español quedó al margen del momento más simbólico del torneo.

Durante la ceremonia celebrada en el MetLife Stadium, la FIFA reservó el protagonismo institucional a otras figuras. En representación de España, fue el Rey Felipe VI quien ocupó el lugar destacado en el césped, acompañando a dirigentes como Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney. Sánchez, en cambio, permaneció fuera de ese escenario.

El jefe del Ejecutivo no participó en la imposición de medallas ni tuvo ocasión de felicitar directamente a los jugadores tras la victoria. Su presencia se limitó al palco de autoridades, desde donde siguió el desenlace del partido sin intervenir en los actos posteriores sobre el terreno de juego.

Junto al monarca también estuvo Rafael Louzán, presidente de la Federación Española, completando la representación oficial española en el protocolo diseñado por la FIFA. La escena reforzó el papel institucional del Rey como máxima autoridad del Estado en este tipo de ceremonias internacionales.

No es la primera vez que Sánchez vive una situación similar. En la final de la Eurocopa 2024, la UEFA ya aplicó un criterio equivalente, relegando su papel en favor del jefe del Estado. Tanto en aquella ocasión como ahora, los organizadores mantuvieron la misma línea protocolaria.

Felipe VI, acompañado por la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, sí estuvo presente en el momento culminante. Tras la entrega del trofeo a Rodri Hernández por parte de Donald Trump, los jugadores invitaron a la Familia Real a sumarse a la celebración sobre el césped, consolidando una imagen histórica para el fútbol español.

Aunque Sánchez llegó a coincidir con Trump durante el evento, ese encuentro se produjo fuera del foco mediático principal. Sin acceso al escenario central, el presidente regresó sin la imagen que buscaba en una noche marcada por su ausencia en el instante más emblemático del campeonato.