Pedrerol habla por España sentenciando a una ‘sucia’ Argentina: «¡Su imagen ha sido patética!»

Josep Pedrerol celebró de lo lindo como todos los españoles en la noche mágica del 19 de julio.

Y de paso, presentador de un programa ácido y directo como es El Chiringuito, no se ha ahorró críticas tras la victoria de España sobre Argentina. En su editorial, muy compartido en X, el periodista afirma con rotundidad que “la que era ‘tan favorita’ Argentina ha dado una imagen patética”.

Ya se pueden imaginar cómo ha puesto a rabiar a los argentinos:

“Señores, ha ganado el fútbol. ¡Nos han quitado un gol legal y hemos seguido! No se gana hablando, se gana jugando. Argentina, ¡somos campeones! Segunda estrellita. Y vendrán la cuarta y la quinta. Somos mejores… ¡Viva España!”

En otro momento del programa insistía Pedrerol:

💣🔥“La que era ‘tan favorita’. Argentina HA DADO UNA IMAGEN PATÉTICA” – Pedrerol durísimo contra la Selección de Scaloni pic.twitter.com/eifcCD53DM https://t.co/KOUmGrFFwv — PaseClave (@paseclave__) July 20, 2026

“La imagen de Argentina ha sido patética, todo el parido por detrás de España, tan favoritos que eran porque habían ganado un Mundial. Messi no ha aparecido”.

El clip muestra a Pedrerol enfatizando que “Argentina no se gana hablando, se gana jugando”.

El presentador catalán señala la diferencia entre las expectativas previas y lo ocurrido en el campo, donde la selección de Lionel Scaloni no logró imponer su juego habitual. Las palabras han circulado rápidamente y han provocado tanto apoyos como rechazos en las redes.

Reacciones en redes

Usuarios como Ramiro Morales han pedido que se deje de compartir “cosas de los payasos estos”, mientras que otros, como Mago Xeneize, lamentan que haya argentinos trabajando en el programa ya ex de Atresmedia.

Nazareno Etchepare acusa al presentador de quitarse “la careta” y de mostrar un “complejo de inferioridad” hacia Argentina. Y es que los ya excampeones del Mundo la tienen bien dentro del orto con todo lo que les llega desde España.

El debate se centra en el contraste entre la imagen de favorita que tenía Argentina antes del partido y el resultado final. Pedrerol insiste en que el fútbol se decide en el terreno de juego, no en declaraciones previas ni en pataletas posteriores.

Las intervenciones del presentador suelen generar polémica cuando tocan selecciones rivales de España, y esta ocasión no ha sido una excepción.

Las menciones a la selección de Scaloni y al rendimiento del equipo han dominado las conversaciones en X durante las horas siguientes al encuentro. Algunos seguidores defienden que las críticas son excesivas, mientras que otros coinciden en que el equipo no ofreció su mejor versión.

Entre las curiosidades del encuentro destaca que varios jugadores argentinos han participado en ligas europeas durante años, lo que ha favorecido el intercambio de estilos entre ambos países. El partido ha dejado imágenes de intensidad y ha alimentado el interés por los próximos choques entre selecciones ibéricas y sudamericanas.