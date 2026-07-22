El hilo que detalla las fases del duelo por las que pasan los argentinos y sentencia: «Es lamentable»

Se han cumplido más de 48 horas desde que España derrotara a Argentina en la final de la Copa del Mundo, y aunque buena parte de los hermanos del otro lado del Charco ya han asumido la derrota con deportividad, les hay también, y muy sonoros en redes sociales, que están dando una turra inmensa solo a la altura de su nacionalidad.

Tanto es así que circulan por la red varias teorías de la conspiración por las que España tenía que ganar este Mundial y Argentina no podía hacerlo. Unas teorías que, sin embargo, no apuntan por qué su seleccionado dio tanta vergüenza en la final, sin ser capaces siquiera de completar un disparo (ni al arco ni fuera) en 90 minutos.

El tuitero Alberto González (@AGRamila) ha captado la atención masiva con un hilo que describe las fases del duelo por las que atraviesan los argentinos tras la reciente derrota. En su publicación detalla las etapas del duelo por las que pasan los argentinos y concluye que la imagen que deja el país resulta lamentable en varios sentidos.

El texto comienza con la fase de negación. El domingo muchos negaban la realidad: ni un tiro a puerta, patadas por doquier y un baño futbolístico sideral. Pese a ello, se insistía en que no se había merecido perder y que España no era para tanto. Según el autor, se trata de una ilusión mental y una ficción transitoria que permite evitar el golpe.

Están los 🇦🇷 pasando por todas las fases del duelo. 1️⃣ Negación.El domingo negaban la realidad. Ni un tiro a puerta,patadas por doquier,un baño futbolístico sideral. Resulta que no habían merecido perder,que España no era para tanto.Una ilusión mental,una ficción transitoria

⬇️ — Alberto González 🌾👁️ (@A_G_Ramila) July 21, 2026

A continuación llega la fase de la ira. Igual que los jugadores nada más pitar el árbitro, la frustración se expone mediante violencia física o verbal en redes. Se critica el puño de hierro y la mandíbula de cristal: ellos pueden celebrar, pero si lo hace el rival se convierte en una ofensa al dolor propio. La rabia se dirige contra todos.

La tercera etapa es la negociación. El cerebro se aferra a esperanzas vanas y recuerdos ilusorios. Se exponen teorías demenciales sobre que obligaron a perder o a jugar mal, con menciones a la CIA o la FIFA. En lugar de buscar coherencia, la realidad se aleja cada vez más.

La depresión llega después. Se dejarán de inventar conspiraciones, pero el estado durará hasta la siguiente competición internacional, en la que seguirán pensando que son mejores cuando lo más probable es que sigan compitiendo sin alcanzar objetivos. No lo van a aceptar.

La fase de aceptación parece lejana. En una sociedad donde el fútbol funciona como religión y asunto de Estado, resulta difícil alcanzarla. Muchos seguirán atrapados en una realidad paralela creada por ellos mismos contra todos los demás.

En un país aficionado al psicoanálisis y a verbalizar todo, bien vendría una catarsis colectiva y autocrítica, porque la imagen que se proyecta resulta lamentable. El spoiler del autor es claro: no va a pasar. Una lástima.

El hilo acumula más de 2000 likes y cientos de miles de visualizaciones en pocas horas. Y lo más importante, no le falta ni una pizca de razón.