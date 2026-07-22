El Real Madrid no fichará a Enzo Fernández

El Real Madrid ha tomado una decisión firme respecto a Enzo Fernández: no habrá intento de fichaje este verano. La dirección deportiva considera cerrada cualquier vía para incorporar al mediocampista argentino, descartando incluso iniciar contactos con el Chelsea, propietario de sus derechos.

La entidad presidida por Florentino Pérez ha optado por redirigir su estrategia hacia perfiles distintos, con mayor encaje en el proyecto deportivo actual. Según diversas informaciones procedentes de Inglaterra, el nombre del internacional albiceleste ya no figura entre las prioridades del club.

El momento que atraviesa el jugador tampoco ayuda a reactivar el interés. Su actuación reciente, marcada por altibajos y especialmente por su expulsión en una final internacional de gran impacto, ha generado dudas internas sobre su fiabilidad en escenarios de máxima exigencia.

En paralelo, el Chelsea no contemplaba facilitar su salida, consciente de la importante inversión realizada en su fichaje. Este contexto, sumado a las exigencias económicas de la operación, ha terminado de alejar al Real Madrid, que no desea entrar en negociaciones largas ni inflacionistas.

En Valdebebas se trabaja con otros nombres sobre la mesa. La prioridad es incorporar centrocampistas con mayor regularidad, disciplina táctica y un coste más acorde a la política salarial del club. Los informes de la secretaría técnica apuntan a jóvenes talentos que encajan mejor en la planificación a medio plazo.

Este giro estratégico también impacta en Londres, donde el Chelsea valoraba una posible venta para equilibrar sus cuentas. Sin el interés del conjunto blanco, el club inglés deberá replantear su hoja de ruta, mientras intenta recuperar la mejor versión de Enzo Fernández de cara a la próxima temporada.