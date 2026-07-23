Casemiro aterriza en Miami para escoltar a Messi… mientras la Major League abre una investigación

El Inter Miami oficializó la incorporación de Casemiro, una operación que sacude la MLS tanto en lo deportivo como en lo institucional. El experimentado mediocentro brasileño, que se encontraba libre tras su salida del Manchester United, se suma al proyecto encabezado por Lionel Messi, aunque su llegada coincide con una investigación de la liga por presuntas irregularidades en el proceso.

El acuerdo vincula al internacional brasileño con el conjunto de Florida hasta el cierre de la temporada 2026 y durante la campaña reducida de 2027, con la posibilidad de ampliar su estancia por dos años adicionales. Desde el club destacan el peso del proyecto deportivo como factor clave para convencer al jugador.

“Lo que me ofreció este club y el esfuerzo realizado para traerme aquí han sido determinantes”, aseguró Casemiro tras hacerse oficial el fichaje.

David Beckham, copropietario del Inter, celebró la llegada de un futbolista al que definió como “un ganador” con una trayectoria sobresaliente en Europa, tanto en el Real Madrid como en el Manchester United. A sus 34 años, el brasileño se une a la tendencia creciente de estrellas internacionales que eligen la MLS en la fase final de sus carreras.

En las últimas semanas, nombres como Robert Lewandowski y Antoine Griezmann también han desembarcado en Estados Unidos, reforzando la visibilidad del campeonato. Ambos se incorporaron a mitad de temporada, coincidiendo con el parón provocado por el Mundial disputado en Norteamérica.

De adversario a aliado

Durante años, Casemiro y Messi fueron rivales en los clásicos del fútbol español. Ahora compartirán vestuario en Miami. El brasileño llega tras haber recuperado protagonismo con su selección, donde volvió a ser titular en el Mundial antes de la eliminación ante Noruega.

Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, volvió a ocupar un rol central, recordando su etapa dorada en el Real Madrid junto a Modric y Kroos, con quienes conquistó cinco Champions League.

En el Inter, su misión será asumir el liderazgo del mediocampo tras la retirada de Sergio Busquets. Compartirá responsabilidades con jugadores experimentados como Rodrigo De Paul y Luis Suárez, en un equipo que marcha segundo en la Conferencia Este, aunque con debilidades defensivas evidentes.

Polémica en paralelo

El anuncio del fichaje llegó acompañado de un inesperado comunicado de la MLS, que confirmó la apertura de una investigación por posible “manipulación” en la operación.

La liga examina si el Inter Miami respetó el sistema de “derecho de descubrimiento”, una norma que otorga a un club la prioridad para negociar con un jugador. En este caso, ese derecho pertenecía al LA Galaxy, que habría alcanzado un acuerdo previo con el Inter para desbloquear la operación.

Desde la MLS señalaron que se encuentran recopilando información antes de emitir una conclusión, mientras que el Inter ha optado por no hacer declaraciones al respecto.

No es la primera vez que el club de Miami se ve envuelto en este tipo de situaciones. En 2021 ya fue sancionado económicamente por incumplimientos relacionados con el límite salarial en otra operación.