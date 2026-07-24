De la Fuente estalla tras la final: “Lo de Argentina cruza todas las líneas”

Luis de la Fuente no se mordió la lengua después de la final del Mundial 2026. El técnico español calificó de “inaceptables” las reacciones de varios futbolistas y miembros del cuerpo técnico argentino tras la derrota ante España, en un encuentro decidido por la mínima en el MetLife Stadium.

En declaraciones a TVE, el seleccionador reconoció que en caliente no percibió lo ocurrido, pero fue contundente al valorar los hechos posteriormente. “No se puede tolerar algo así, menos viniendo de jugadores de ese nivel”, afirmó, subrayando además la compostura de sus futbolistas, a quienes describió como un ejemplo de deportividad pese a las provocaciones. Según fuentes cercanas, la FIFA ya estudia abrir un expediente disciplinario por lo sucedido.

Todavía con la emoción del título reciente, De la Fuente hizo balance de un torneo exigente, marcado por largos desplazamientos —más de 24.000 kilómetros—, altas temperaturas y poco margen de descanso durante una concentración de casi dos meses. “Más allá de los rivales, ese fue el verdadero desafío”, explicó.

El técnico también quiso poner en valor el papel de Rodrigo Hernández, elegido mejor jugador del campeonato. Aseguró que cuestionar su nivel tras una lesión “no tenía sentido” y lo situó como el mejor en su posición a nivel mundial. En esa misma línea, destacó el crecimiento progresivo de Martín Zubimendi durante el torneo.

Otro de los nombres propios fue Lamine Yamal. Con solo 19 años, el joven talento dejó una gran impresión, y su entrenador cree que el Mundial marcará un antes y un después en su desarrollo. “Ha aprendido a competir para el equipo, a sacrificarse. Eso lo hará aún mejor”, apuntó.

Pensando en lo que viene, De la Fuente no escondió que dirigir a España en el Mundial de 2030 sería un sueño, aunque prefirió mantener el foco en los próximos compromisos. “El futuro ya llegará; ahora importan los partidos más inmediatos”, señaló.

Entre las curiosidades del título, destacó la promesa de Marc Cucurella de tatuarse el rostro del entrenador si levantaban la copa. “Le dije que está loco, pero tendrá que cumplir”, bromeó.

Para cerrar, el seleccionador agradeció el respaldo recibido desde toda España, con una mención especial a su tierra, Haro. “Hemos sentido el cariño incluso en la distancia. Es un orgullo enorme representar a este país”, concluyó.