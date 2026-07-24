Máxima tensión en la presentación de Klopp con Alemania: «Si vais tras mi familia, me voy»

Jürgen Klopp ha debutado con polémica en su nuevo cargo al frente de la selección de Alemania. Durante la rueda de prensa de presentación, el técnico ha cargado contra los medios por su forma de tratar a los entrenadores anteriores y ha puesto límites claros sobre su familia y su continuidad en el puesto. El mensaje ha resonado con fuerza en las redes y ha generado un intenso debate sobre la presión que rodea al cargo.

El exentrenador del Liverpool ha dejado claro que no busca protagonismo personal, sino defender un proyecto que considera necesario para el fútbol alemán.

Vaya PALO de Klopp a la prensa alemana: “No hago esto por mí. Lo hago por vosotros. Acepto este trabajo a pesar de haber visto cómo trataron a Nagelsmann. Cómo trataron a Tuchel” “Si vais tras mi familia, me voy. Si pensáis que soy una basura, decídmelo y me iré” pic.twitter.com/Pm9GFbnB8U — Andrés Weiss (@andresweiss_) July 24, 2026

Las frases que han marcado la presentación

Klopp ha explicado que acepta el reto a pesar de haber observado de cerca cómo se gestionó la salida de sus predecesores. Sus declaraciones más destacadas han sido estas:

«No hago esto por mí. Lo hago por vosotros. Acepto este trabajo a pesar de haber visto cómo trataron a Nagelsmann. Cómo trataron a Tuchel».

La advertencia sobre su familia ha sido aún más contundente y ha quedado resaltada en una línea propia:

«Si vais tras mi familia, me voy. Si pensáis que soy una basura, decídmelo y me iré»

El seleccionador ha insistido en que su compromiso depende del respeto hacia su entorno personal y ha pedido que cualquier crítica se dirija directamente a él.

Reacciones en las redes

Las respuestas al tuit han sido variadas. Algunos usuarios consideran que ningún seleccionador debería estar exento de crítica, mientras que otros aplauden la firmeza de Klopp ante la prensa. Un comentarista ha señalado que llevar a jugadores como Goretzka o San debe poder debatirse sin que el técnico se declare intocable. El propio autor del post ha enlazado un vídeo con más contexto sobre la situación del nuevo técnico alemán.

El tono del debate refleja la alta expectación que genera el fichaje de Klopp y la necesidad de un cambio de ciclo en la selección germana.