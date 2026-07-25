Rodri en el punto de mira de Florentino: el Real Madrid abre la negociación con el Manchester City

El verano del Real Madrid necesitaba un gran reclamo y lo ha hallado en Rodri Hernández, el mediocentro que ha mostrado interés en abrir la puerta al Real Madrid para dejar el Etihad y aterrizar en el Bernabéu. Según Diario Madridista en Okdiario, tras el ‘sí’ de Rodri, el club blanco ya ha comenzado a negociar con el Manchester City. El internacional español ha expresado su deseo de vestir de blanco, dando luz verde para que el campeón de Europa de este año inicie las gestiones con el gigante inglés.

En esta recta final de julio de 2026, la trama se entrelaza entre la aspiración del jugador, la necesidad táctica del Madrid y la resistencia estratégica del Manchester City, que hasta ahora no parece estar dispuesta a soltar a quien ha sido su metrónomo y líder silencioso en el centro del campo. La directiva del Madrid ve en el caso Rodri el gran enigma del mercado.

Cómo está la negociación a día de hoy

Desde la capital española, se habla de un diálogo muy avanzado tanto entre el club como con el jugador, así como de una primera fase de conversaciones con el Manchester City, respaldada por la excelente relación que existe entre ambas instituciones. Rodri ha dejado claro que su máxima prioridad es regresar a LaLiga y jugar en el Santiago Bernabéu, lo que ha permitido a Florentino Pérez pasar de la mera intención a una acción más contundente.

No obstante, los medios británicos tienen una visión más cautelosa. Desde Inglaterra, insisten en que aún no se ha formalizado ninguna oferta del Real Madrid, ni hay negociaciones concluidas entre ambas entidades. El club dirigido por Pep Guardiola recuerda que Rodri tiene contrato hasta 2027. Por lo tanto, cualquier conversación seria debería comenzar con un contacto directo al Etihad, algo que, según sus informaciones, aún no ha tenido lugar. Así surge la primera discrepancia: un entusiasmo mediático en España frente a una cautela casi desmentida desde Manchester.

En este contexto, el Madrid está manejando una cifra de traspaso considerablemente más baja que la que se especula en Inglaterra. Mientras que algunas voces en España sugieren que la operación ideal podría rondar entre 45-60 millones de euros, gracias a la disposición del jugador para ajustar su salario y facilitar el movimiento, los informes de L’Équipe y otros medios británicos afirman que el City no se plantearía una salida por menos de 100 millones de euros, e incluso menciona cifras mayores en situaciones de puja.

Tabla orientativa de cifras que se manejan

Concepto Cifra aproximada Procedencia informativa Precio que sueña el Madrid 45-60 M€ Entorno madridista, prensa española Petición inicial del City ≈100 M€ L’Équipe y prensa inglesa recogida en España Escenarios más agresivos 130-150 M€ Especulaciones sobre ofertas “rompe-mercado”

Con este panorama, se comprende el tono escéptico que rodea a las apuestas deportivas: los pronósticos sitúan a Rodri más cerca de continuar en el City que de unirse al Chamartín. Sin embargo, el “sí” del jugador ha acortado distancias y alimenta cuotas que ya no consideran descabellado un cambio de camiseta. Esto trasciende la típica operación de verano; se trata de un duelo económico y estratégico de primer nivel.

Antecedentes: Kroos, la pizarra y el efecto dominó

La salida de Toni Kroos y la urgente necesidad de mantener la hegemonía europea han impulsado al Real Madrid a repensar su centro del campo. La figura de Rodri encaja a la perfección como mediocentro total: posee una gran lectura de juego, solidez defensiva y habilidad para marcar el ritmo, justo lo que el conjunto busca como ancla para un equipo que aspira a seguir liderando en la Champions.

El interés del Madrid no es nuevo; se remonta a varias ventanas de fichajes anteriores. En ellas, se han llevado a cabo encuentros discretos con los representantes del jugador y un seguimiento constante de su desempeño en la Premier League. Desde entonces, el City ha hecho lo posible por blindarle: ha presentado ofertas de renovación hasta más allá de 2027, mejoras en su contrato y un mensaje claro dentro del club: Rodri es intocable, a menos que llegue una oferta imposible de rechazar.

Por otra parte, el propio Rodri ha dejado caer declaraciones que alimentan este relato. En entrevistas recientes, ha afirmado que el Madrid “no es una puerta cerrada”, a pesar de su pasado en el Atlético. Ha reconocido que, cuando llegue el momento, deberá sentarse a discutir sobre su futuro, consciente de que solo le queda un año de contrato y que su decisión podría definir su trayectoria de aquí en adelante. Este guiño público ha sido interpretado como el preludio del ‘sí’ que hoy intensifica el interés blanco y las especulaciones en torno a su futuro.

Pronósticos: ¿centinela del Bernabéu o capitán del Etihad?

Desde un punto de vista táctico, su integración es casi idónea. En el Madrid, Rodri podría convertirse en el mediocentro posicional que respalde a un equipo de carácter ofensivo, con interiores que frecuentan el área y extremos que se destacan en el uno contra uno. Su capacidad para cubrir espacios, proteger la defensa y organizar la salida de balón lo convierte en un activo valioso para cualquier técnico que quiera ajustar la estructura a un 4-3-3 o evolucionar hacia un 4-2-3-1 sin sacrificar el equilibrio.

No obstante, queda por ver si la situación financiera apoyará el planteamiento táctico. Los escenarios más realistas sugieren tres posibilidades:

1.

Rodri declina la oferta de renovación del City, presiona por su salida y el Madrid busca un acuerdo en un rango medio (60-80 millones), aprovechando la proximidad de la expiración de su contrato.

2.

El City se mantiene firme, exige cerca de 100 millones y el Madrid opta por no abonar esa cantidad, reservando recursos para otro objetivo, mientras el jugador podría prolongar su decisión hasta el verano siguiente.

3.

La operación se extiende, las cifras se disparan por la competencia y aparece algún tercer club grande en la escena, utilizando el interés del Madrid como herramienta para forzar la mano del City y encarecer aún más la transacción.

Las casas de apuestas y analistas más cautelosos hoy se inclinan hacia una situación intermedia entre los dos primeros escenarios, con un matiz irónico: el “sí” de un jugador tiene menos peso que el “sí” de quien firma los cheques. Lo que nadie duda es que, si Rodri cruza la Castellana para enfundarse la blanca, el impacto deportivo será inmediato y el centro del campo del Madrid se vería fortalecido durante varios años.

Curiosidades alrededor de Rodri y la operación

Rodri ya tiene experiencia en el fútbol madrileño: pasó por el Atlético, y podría sumarse a la lista de futbolistas que han cambiado el rojo y blanco por el blanco, aunque tras varios años de distancia.

El mediocentro ha sido señalado como uno de los jugadores más difíciles de reemplazar en la pizarra de Pep Guardiola, quien ha llegado a calificarlo como “estructural” para el modelo de juego del City.

En el vestuario blanco, se hace humor sobre que, si Rodri llega, algunos compañeros tendrán que acostumbrarse a recibir el balón “un segundo antes”, dado el ritmo al que interpreta el juego.

El posible traspaso ha sido comparado con movimientos históricos del club en el centro del campo, como las llegadas de Xabi Alonso o el propio Kroos, pero bajo una óptica más moderna: un enfoque menos centrado en pases largos y más en control posicional y lectura táctica.

Entre los seguidores del City se bromea: “si se va Rodri, habrá que poner conos inteligentes en el mediocampo para mantener la organización”; una frase que ilustra bien la importancia del español en el conjunto.

La relación entre el Madrid y el City es notable: ambas instituciones mantienen una de las conexiones más fluidas entre grandes europeos, lo que convierte este tira y afloja por Rodri en un juego, por ahora, de sonrisas y diplomacia.

Si al final del verano de 2026 Rodri se encuentra en el Bernabéu, muchos revisarán las hemerotecas para recordar ese momento en el que un simple “no es una puerta cerrada” empezó a transformar el panorama del centro del campo europeo.