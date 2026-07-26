Dani Olmo rompe el silencio y desacredita la versión de Ayala: “No hay nada que perdonar”

Dani Olmo se pronunció sobre el incidente vivido tras la final del último Mundial, en el que fue agredido por Roberto Fabián Ayala, miembro del cuerpo técnico de Argentina. El jugador catalán fue tajante al asegurar que el exdefensa no está diciendo la verdad y, en consecuencia, considera innecesarias unas disculpas.

En declaraciones concedidas a un medio de su ciudad natal, Terrassa, Olmo rechazó la versión que apunta a una provocación previa por su parte. Según explicó, resulta incoherente afirmar arrepentimiento mientras se intenta justificar la agresión como respuesta a unas supuestas palabras suyas.

El español internacional fue claro al respecto: sostiene que no hubo ningún comentario por su parte que pudiera desencadenar la reacción, por lo que no siente que haya motivo para aceptar disculpas. A su juicio, el verdadero valor está en reconocer los errores con honestidad y asumirlos con integridad.

Más allá del incidente, Olmo también reflexionó sobre el papel ejemplar que deben desempeñar los futbolistas. Señaló que su deseo es que tanto su entorno cercano como los aficionados se sientan orgullosos no solo de los resultados, sino también de la actitud mostrada dentro del campo.

En ese sentido, destacó la responsabilidad que conlleva el impacto del fútbol en las nuevas generaciones, aunque puso el foco en lo positivo del torneo: un Mundial memorable que culminó con el título tras un gran esfuerzo colectivo.