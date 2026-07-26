Trump hace un guiño a Ferran Torres y dice que la gorra del ‘Make Spain Great Again’ es «un bonito homenaje»

El héroe de la final del Mundial 2026 celebró el título con una gorra roja inspirada en el lema de Donald Trump, que no tardó en reclamarla como un «bonito homenaje» desde el Despacho Oval.

La escena tenía todos los ingredientes de un verdadero espectáculo futbolístico: calor en Madrid, camisetas al aire, una Copa del Mundo recién conquistada y miles de personas desbordando las calles. En medio del bullicio, Ferran Torres, autor del gol que dio a España el título en la prórroga de la final contra Argentina, alzaba los brazos desde el autobús descapotable con una gorra roja en la cabeza. En la visera, un mensaje inequívoco: «Make Spain Great Again».

En cuestión de minutos, la fiesta se transformó también en controversia global. La rúa del campeón dio paso a una batalla política, un aluvión en redes sociales y, para completar el cuadro, la intervención directa de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que calificó el gesto de «bonito homenaje» y aprovechó el momento que le brindó Ferran para marcar su propio gol mediático.

La gorra que encendió la mecha

Durante la celebración del título en las calles de Madrid, el delantero apareció sin camiseta y con la ya célebre gorra roja con el lema «Make Spain Great Again», una adaptación literal del eslogan de campaña de Trump, «Make America Great Again». La estética era idéntica —color, tipografía, mensaje—; solo cambiaba el país, y el detalle no pasó desapercibido. Ferran la llevó puesta durante gran parte del desfile, saludando a los aficionados y posando para las fotografías; la prenda, por cierto, no forma parte de la marca oficial MAGA, sino que es una versión adaptada al contexto español, disponible en tiendas de merchandising.

El gesto generó interpretaciones muy distintas. Algunos lo vieron como una broma desenfadada, una manera de celebrar que «España vuelve a ser grande» en el fútbol. Otros lo interpretaron como una señal ideológica clara, asociando el símbolo a la derecha trumpista y a movimientos afines en Europa. Ferran, por su parte, ha optado por no dar explicaciones: no ha aclarado públicamente qué le llevó a elegir esa gorra ni si había intención política detrás del mensaje, lo que ha multiplicado las lecturas y ha dejado el episodio abierto a la interpretación de cada cual.

Trump entra en el partido: «un bonito homenaje»

El giro decisivo llegó cuando el asunto cruzó el Atlántico y aterrizó en la Casa Blanca. Trump, que había entregado personalmente el trofeo del Mundial tras la final, se refirió al delantero español desde el Despacho Oval: «Es un gran jugador y llevaba, esencialmente, una gorra de Make America Great Again. Fue un bonito homenaje, y creo que lo hizo con muy buena intención. Lo agradecemos». No se limitó a mostrar su agrado: enmarcó el gesto en su relato habitual sobre el éxito de su eslogan, insistiendo en que la gorra de Ferran es «básicamente» una gorra MAGA con otro país escrito en la visera. Su entorno también ha sabido aprovechar el momento: las cuentas institucionales han amplificado vídeos del jugador con la gorra, subrayando que «todo el mundo quiere subirse a la ola».

Desde el punto de vista de la comunicación política, el episodio es un hallazgo casi perfecto: un ícono deportivo recién coronado campeón del mundo, un símbolo gráfico identificable en cualquier idioma, y una reacción elogiosa del propio creador del eslogan, que se apropia del gesto y lo presenta como refuerzo de su imagen.

España campeona, entre fútbol, política y márketing

Todo ocurre, además, en el marco de una selección que acaba de conquistar su segunda Copa del Mundo, con Ferran como goleador decisivo ante Argentina en la prórroga. La gorra aparece justo cuando el relato deportivo habla de «volver a lo más alto» y «recuperar la grandeza», lo que facilita el enlace con el eslogan. En España, la expresión «hacer España grande otra vez» ha sido usada previamente por partidos de derecha como Vox, lo que añade capas de interpretación y alimenta la percepción de que no se trata de una prenda inocente: analistas y comentaristas recuerdan que ese diseño y ese lema llevan años vinculados a discursos polarizantes, y que su presencia en el fútbol profesional no es terreno neutral.

El debate se mueve en dos planos distintos. En el deportivo, hay quien ve la gorra como una celebración literal del momento —»España vuelve a ganar un Mundial»— y quien subraya que la figura de Ferran, autor del gol decisivo y presencia constante en las fotografías de la rúa, refuerza su papel de símbolo de este nuevo ciclo de la selección. En el plano político y social, conviven las críticas de quienes interpretan que exhibir el lema MAGA implica respaldar un proyecto político concreto, y la defensa de quienes ven en el gesto un ejercicio de provocación, ironía o «resistencia» frente a la cultura de la cancelación, como han apuntado algunos análisis. Entre ambos extremos asoma una lectura más pragmática: el fútbol como escenario perfecto para mensajes que combinan identidad nacional, espectáculo global y márketing. Una gorra de bajo coste, convertida en objeto cargado de significado, capaz de generar titulares en medio mundo.

Qué queda de esto: tres escenarios posibles

1. Normalización rápida. El ruido se disuelve con el regreso a la competición y la aparición de nuevos focos mediáticos; la gorra queda como anécdota de la rúa mundialista, recordada en imágenes y memes.

Normalización rápida. El ruido se disuelve con el regreso a la competición y la aparición de nuevos focos mediáticos; la gorra queda como anécdota de la rúa mundialista, recordada en imágenes y memes. 2. Polarización sostenida. Cada aparición pública de Ferran reaviva el debate sobre su supuesto posicionamiento político, y patrocinadores y clubes empiezan a vigilar con más cuidado la gestión de su imagen ante mensajes sensibles.

Polarización sostenida. Cada aparición pública de Ferran reaviva el debate sobre su supuesto posicionamiento político, y patrocinadores y clubes empiezan a vigilar con más cuidado la gestión de su imagen ante mensajes sensibles. 3. Relectura futura. Con el tiempo, el gesto podría integrarse en la narrativa de esta generación de la selección: irreverente, más globalizada, menos temerosa de mezclar fútbol, política y cultura pop.

Por ahora, lo único claro es que Trump ha cerrado filas en torno al jugador y ha fijado su interpretación oficial: «bonito homenaje» y «gran jugador».

Lo que realmente piensa Ferran sigue siendo, de forma paradójica, la gran incógnita.

Curiosidades alrededor de Ferrán, la gorra y el Mundial

La gorra no es un producto oficial de ninguna campaña política, sino una adaptación comercial del lema, disponible en tiendas online y locales de merchandising.

Pese a la polémica, numerosos aficionados le pidieron a Ferran que se la lanzara durante la rúa; él prefirió mantenerla puesta durante gran parte del recorrido.

El diseño reproduce casi a la perfección el modelo clásico de las gorras MAGA: rojo intenso, letras blancas en mayúsculas y una tipografía muy similar.

La propia final dejó otro episodio surrealista: FIFA abrió una investigación por una tangana entre jugadores de España y Argentina tras el pitido final, con un jugador argentino llevándose la mano al cuello de un rival español.

Trump entregó personalmente el trofeo al capitán, Rodri Hernández, en una instantánea que ya forma parte del álbum más surrealista del torneo.

En redes se han multiplicado las imitaciones: ya circulan montajes con «Make Barça Great Again», «Make La Liga Great Again» o versiones irónicas sobre clubes de Segunda.

Algunos aficionados han empezado a acudir a los estadios con gorras rojas y mensajes propios, en un curioso cruce entre moda política y cultura futbolera.

Un Mundial que ya contaba con suficiente guion —prórroga, gol decisivo, tangana incluida y la Copa alzada en Nueva Jersey— solo necesitaba un último giro para llevar la historia a un nivel viral global. Una simple gorra roja lo ha conseguido.