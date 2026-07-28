El «mejor gol del Mundial 2026», para más inri, se lo hicieron a Argentina

La FIFA ha confirmado oficialmente que el gol marcado por Sidny Lopes Cabral ante Argentina en el Mundial 2026 fue el mejor del torneo, superando a anotaciones de estrellas mundiales en una votación popular.

El tanto, que significó el empate transitorio 2-2 en la prórroga de los octavos de final, fue elegido por los aficionados tras una semana de votaciones en la web oficial del organismo, consolidando una de las jugadas más recordadas del certamen.

La jugada que paralizó Miami

El gol se produjo al minuto 103, en el primer tiempo de la prórroga del partido disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, cuando Cabo Verde buscaba la hazaña de eliminar a la campeona del mundo.

The goal that stole your hearts all the way to the top. 💙⚽️

Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! 🌟#FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026

Lopes Cabral, lateral izquierdo de 23 años nacido en los Países Bajos, recibió el balón en la banda izquierda, recortó hacia el interior dejando atrás a Alexis Mac Allister con un amague seco, y desde el vértice del área, prácticamente sobre la línea lateral, colocó un disparo con efecto que se clavó en la escuadra de Emiliano Martínez.

El «Dibu» no pudo hacer nada ante un remate que combinó precisión milimétrica, potencia y un ángulo casi imposible, desatando una explosión de euforia entre los jugadores y seguidores caboverdianos.

El relato del autor: «No me lo podía creer»

En declaraciones a la FIFA, Lopes Cabral confesó que, tras superar a Mac Allister, vio un hueco y decidió arriesgar: «Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo».

«Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer», añadió, recordando cómo sus compañeros celebraban con las manos en la cabeza mientras él corría sin pensar, consciente de que había marcado «un gol espectacular en un Mundial».

El reconocimiento de Marcelo y el podio final

Como anécdota destacada, el jugador reveló que el exlateral del Real Madrid y la selección brasileña Marcelo le envió un mensaje felicitándole personalmente, diciéndole que había votado su gol como el mejor del torneo.

«Es uno de mis mayores ídolos. Es lateral izquierdo, domina las dos piernas y tiene una técnica extraordinaria. ¡Me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo! Yo solo podía pensar: ‘¡No me lo puedo creer!'», expresó Lopes Cabral.

El podio de los mejores goles del Mundial lo completaron el tanto de Eldor Shomurodov (Uzbekistán) contra la República Democrática del Congo, en segundo lugar, y el de Wilson Isidor (Haití) ante Marruecos, en tercera posición, ambos anotados en la fase de grupos.

La amarga realidad: Cabo Verde se despidió con dignidad

A pesar del gol, Cabo Verde no pudo consumar la hazaña: en el minuto 111, su compañero Diney se anotó un gol en propia puerta, y Argentina terminó imponiéndose 3-2 para avanzar a cuartos de final.

No obstante, el gol de Lopes Cabral, quien en junio fichó por el Trabzonspor turco procedente del Benfica, quedó inmortalizado como el mejor del Mundial 2026, un premio que corona a un jugador que, hasta hace pocos meses, era prácticamente un desconocido en el fútbol global.