El Madrid de Florentino y Mourinho prepara un futuro sin Vinicius, sea antes o después

En las instalaciones de Valdebebas ya se ha llegado a la conclusión de que el futuro de Vinicius Jr. es una tarea que no admite más demoras.

Por tanto, el Real Madrid de Florentino Pérez y José Mourinho debe prepararse para un futuro sin el brasileño, ya sea en este verano o en el siguiente, como avanza OkDiario.

Una fecha se ha marcado en rojo: 30 de junio de 2027, cuando expira el contrato del dorsal 7. Desde el 1 de enero, Vinicius podría iniciar negociaciones con cualquier equipo, una simple fecha que condiciona por completo la planificación deportiva y económica del nuevo proyecto merengue.

Un crack en la cuerda floja: contrato, salario y tensión

La situación de Vinicius se asemeja a una intrincada partida de póker entre tres actores fundamentales: jugador, presidente y entrenador. Aunque el brasileño tiene contrato hasta 2027 y ha manifestado en múltiples ocasiones su deseo de quedarse “toda su vida” en el club, no deja de jugar con los tiempos y su posición privilegiada en el mercado.

Las conversaciones para su renovación llevan meses estancadas. El entorno del jugador, acompañado de su agencia que presiona por maximizar el próximo gran contrato en su carrera, demanda un salario digno de una superestrella. Esto se justifica en la importancia que ha tenido en las últimas Champions y en su repercusión mediática. Por otro lado, el club mantiene una política de salarios que, aunque debatida, es bastante firme: nadie sobrepasa ciertos umbrales, ni siquiera él.

Algunos puntos clave del conflicto actual son:

Contrato vigente hasta 2027 con la opción de dejar el club gratis si no se alcanza un acuerdo.

con la opción de dejar el club gratis si no se alcanza un acuerdo. Renovación estancada a pesar de los intentos del club de resolver la situación tras el Mundial 2026.

a pesar de los intentos del club de resolver la situación tras el Mundial 2026. Diferencias económicas evidentes : el jugador aspira a un contrato de élite, mientras que el club establece márgenes y condiciones muy precisas.

: el jugador aspira a un contrato de élite, mientras que el club establece márgenes y condiciones muy precisas. Ultimátum interno: “renovar o vender” antes de que se produzca una salida gratuita.

Además, hay que considerar el desgaste que sufre un jugador en el ojo público, enfrentándose a una presión constante y episodios de controversia. A pesar de que en público se resta importancia, esto influye en cómo se percibe su figura en el entorno.

Florentino, Mourinho y el tablero táctico sin Vinicius

Con la llegada de José Mourinho, el panorama político y táctico del club ha experimentado una reconfiguración significativa. El portugués llega con la misión de liderar una nueva etapa, respaldado por Florentino Pérez y con la responsabilidad tácita de convertir un equipo con mucho talento disperso en una máquina competitiva en el corto plazo.

Aquí surge una paradoja interesante: mientras algunas fuentes indican que Mourinho podría considerar transferible a Vinicius si llega una propuesta suculenta, otras apuntan a que el técnico estaría dispuesto a ofrecerle un rol de liderazgo, incluso un puesto de capitán secundario, para garantizar su implicación y permanencia.

En la alta dirección, la historia se complica aún más. Florentino ha manifestado públicamente que el brasileño es “uno de los mejores del mundo” y que su deseo es que continúe en el club. Sin embargo, el Real Madrid ha establecido cifras mínimas claras que estaría dispuesto a escuchar, entre los 150 y 160 millones de euros.

Internamente, se vislumbra un doble guion:

Escenario con Vinicius – Renovación a largo plazo, ajuste salarial y un rol estelar junto a otros grandes fichajes. – Mourinho diseñando un ataque donde el brasileño continúe siendo un referente en las bandas, apoyado por un delantero centro y llegadores desde el mediocampo.

Escenario sin Vinicius – Venta estratégica antes de 2027 para evitar una salida gratuita y financiar nuevos “galácticos” (se mencionan como opciones a futbolistas como Michael Olise o algún extremo decisivo). – Reconfiguración del ataque con más peso en el juego interior, mayor protagonismo de otros delanteros y una rotación más conjunta en las bandas.

Mercado, ofertas y rumores: el ruido externo

A 29 de julio de 2026, el mercado se mantiene vivo con la situación de Vinicius como protagonista. En Inglaterra se habla desde hace meses de un grande listo para ofrecer alrededor de 150 millones, siendo Manchester City y otros equipos de la Premier los más interesados, mientras que Arabia Saudí sigue alerta ante un desenlace que podría ser “una posibilidad real” si el brasileño no renueva.

Sin embargo, los rumores colisionan con mensajes de tranquilidad. En el entorno del club se insiste en que no existe un “caso” y que se desea resolver la ampliación del contrato en las próximas semanas, sin presiones visibles, pero con un claro sentido de urgencia interna. Además, recientes informaciones sugieren que el jugador optaría por continuar, al menos, una temporada más, incluso sin que se concrete una renovación de inmediato.

La opinión en las casas de apuestas y en análisis más fríos se alinea en una conclusión:

Alta probabilidad de que Vinicius continúe en el Real Madrid durante la 2026-27 .

. Elevada incertidumbre sobre su situación a partir del verano de 2027.

Un aumento significativo en rumores, declaraciones y posibles giros argumentales hasta que se formalice —o no— el nuevo contrato.

La cautela es la norma: el fútbol ha demostrado, en repetidas ocasiones, que un “quiero quedarme” puede transformarse en un “era el momento de salir” en tan solo una ventana de transferencias.

Lista de curiosidades sobre Vinicius, Florentino y Mourinho

Vinicius podría comenzar a negociar como agente libre a partir del 1 de enero de 2027, con apenas 27 años y en su máximo esplendor físico.

Florentino ha pasado de proteger extremos como Cristiano durante una década a contemplar una gran venta estratégica de su actual estrella en la banda.

Mourinho ya ha dejado claro que “nadie tendrá silla fija” en su nuevo Madrid, incluyendo a Vinicius y otras figuras, lo que sugiere una meritocracia total.

El brasileño se ha convertido en uno de los pocos jugadores de la plantilla que genera opiniones divididas entre fervor absoluto y crítica constante, casi partido a partido.

En varios informes internos se estudia la posibilidad de que el jugador deixe expirar su contrato y salga gratis, un escenario históricamente complicado para Florentino, quien siempre ha preferido vender a tiempo.

La posible venta de Vinicius se considera en Europa como una de las operaciones que podría reestructurar por completo el mercado de élite, tanto en la Premier como en la emergente liga saudí.

Mourinho, a pesar de su reputación como entrenador defensivo, identifica a Vinicius como una herramienta vital para atacar espacios y transiciones, lo que complica cualquier plan futuro que no cuente con el brasileño.

En última instancia, lo que se define en estas semanas no es solo el futuro de un extremo, sino la forma que tomará el siguiente gran Real Madrid, con Vinicius como estandarte… o como el último gran traspaso de la era Florentino.