La FIFA inicia un expediente a Argentina por los incidentes tras la final (y al español Gavi)

La FIFA ha decidido actuar y ha abierto un expediente disciplinario contra Argentina por los acontecimientos que tuvieron lugar tras la final del Mundial.

La escena, marcada más por la confrontación que por la celebración, mantiene a la Albiceleste en la cuerda floja, con potenciales sanciones que podrían afectar tanto a los jugadores como a la propia AFA.

La Comisión Disciplinaria ha nombrado un fiscal de disciplina y ética que se encargará de investigar lo sucedido en el MetLife Stadium de Nueva Jersey tras el pitido final. Este expediente llega con el eco de lo ocurrido aún resonando y con un ambiente bastante menos épico del que habitualmente envuelve una final. El análisis no solo se centrará en las agresiones y empujones, sino que también abarcará conductas antideportivas y manifestaciones no relacionadas con el deporte, en un paquete sancionador que promete más tinta que aplausos.

Qué investiga la FIFA

El proceso está enfocado en los incidentes ocurridos al término del partido, con nombres específicos sobre la mesa. Entre los señalados se encuentran Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Fabián Ayala, además de Gavi del lado español. Este expediente no solo analiza el comportamiento de los futbolistas, sino también el de la afición y la selección argentina en instantes anteriores del torneo.

Como han informado medios como 20 Minutos y Euronews, la FIFA está revisando posibles infracciones de varios artículos: el 13, por utilizar un evento deportivo con fines ajenos al deporte; el 14, por conducta inapropiada; el 15, por discriminación y agresiones racistas; y el 17, relativo al orden y seguridad de los partidos. Asimismo, la federación argentina se encuentra bajo la lupa por la pancarta de apoyo a la reivindicación sobre las Malvinas exhibida tras la semifinal contra Inglaterra, un gesto que el organismo considera una manifestación de carácter no deportivo.

Las posibles sanciones

El apartado más complejo para Argentina es el disciplinario. El reglamento permite sanciones que oscilan desde una simple suspensión hasta multas e imposiciones más severas a la federación. Según 20 Minutos, Paredes se enfrenta a varios cargos por agresión, Molina a dos, Almada a conducta antideportiva y Ayala a una presunta agresión; mientras tanto, Gavi también está bajo revisión por conducta inapropiada.

Implicado Situación investigada Posible consecuencia Leandro Paredes Agresiones posteriores al partido Suspensión y sanción disciplinaria Nahuel Molina Agresión y conducta antideportiva Suspensión o castigo menor Thiago Almada Conducta antideportiva Sanción disciplinaria Roberto Fabián Ayala Presunta agresión Castigo individual AFA Mensaje no deportivo y otros episodios Multa o sanción federativa

Mundo Deportivo menciona que el expediente ya cuenta con la documentación necesaria y que la resolución podría llegar en un plazo de entre quince y veinte días, aunque la FIFA no ha confirmado oficialmente los posibles castigos. Traducido al argot del fútbol moderno: comienza la fase lenta, donde el juego deja de respirarse en el campo y se traslada a un mundo de informes, actas y una paciencia digna de una oficina un lunes por la mañana.

El contexto que explica la bronca

La tensión no surgió de un solo empujón. La investigación se produce tras una final cargada de fricciones, con imágenes que retratan enfrentamientos verbales y físicos entre jugadores y personal de los cuerpos técnicos al concluir el encuentro. Infobae y BBC Mundo han coincidido en señalar que el caos posterior a la derrota de Argentina fue el detonante, con el campo transformado durante unos minutos en un escenario de protestas, recriminaciones y agresiones poco acordes con la solemnidad de una final mundialista.

Además, hay que considerar el historial reciente de la selección argentina en el torneo. La FIFA ya había abierto previamente un procedimiento por la pancarta sobre las Malvinas, y ahora suma a ese expediente lo acontecido durante la ceremonia final y en los momentos posteriores al partido. El mensaje institucional es claro: la organización no parece dispuesta a pasar por alto ni el gesto político ni la tangana, aunque el fútbol ha demostrado en múltiples ocasiones que la compostura dura menos que una celebración improvisada.

Qué se espera ahora

La respuesta formal de los implicados será el siguiente paso antes de que el comité disciplinario tome una decisión. A la espera de una resolución definitiva, el pronóstico más repetido en la prensa especializada apunta a sanciones individuales para los jugadores implicados y a una posible multa para la AFA, aunque cualquier castigo dependerá de la evaluación final y de la valoración jurídica del expediente.

Desde un punto de vista deportivo, el tema llega en un momento especialmente delicado, ya que el foco ya no está en el juego, sino en la gestión emocional de una derrota de gran carga. La FIFA busca dejar claro que la final no concluye con una grada vacía, sino con una última revisión del comportamiento de todos los protagonistas, y esto suele desembocar en menos romanticismo del esperado.