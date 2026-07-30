Miles de firmantes exigen a la Fundación Princesa de Asturias que retire el galardón deportivo a Messi

La concesión del Premio Princesa de Asturias de los Deportes a Lionel Messi se ha visto envuelta en una controversia que amenaza con empañar lo que debía ser un reconocimiento histórico. Desde la pasada final mundialista, una treintena de peticiones han brotado en la plataforma Change.org con un objetivo común: que la Fundación que otorga el galardón dé marcha atrás y revoque, retire o, al menos, reconsidere la distinción concedida al capitán albiceleste.

El detonante de esta movilización ciudadana hunde sus raíces en el Mundial organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, cuyo desenlace dejó a España como campeona tras imponerse 1-0 a Argentina con un tanto de Ferran Torres en el tiempo suplementario. Sin embargo, lo que debería haber quedado como una celebración deportiva se ha convertido en un foco de polémica. Los impulsores de estas campañas señalan directamente el comportamiento del delantero rosarino durante el encuentro y, especialmente, en los actos posteriores al pitido final.

Entre las iniciativas destaca la encabezada por un ciudadano llamado Javier, cuya petición ha logrado congregar más de 1.500 adhesiones. En ella argumenta que, como líder de la selección argentina, el futbolista tenía la obligación de encarnar los principios de deportividad, respeto y juego limpio que el propio galardón pretende reconocer. Considera que su actitud resultó «antideportiva y contraria a los valores de respeto y ‘fair play’ que el deporte promueve», y apela a la institución para que actúe con el fin de «proteger el prestigio del premio».

Otra de las voces que se ha alzado es la de Laura, autora de una segunda campaña que defiende que anular el reconocimiento al astro argentino sería un gesto necesario para «restituir la confianza en la justicia y el rigor de estos galardones». Su petición, al igual que los demás, vincula la reclamación con episodios ocurridos tanto en el césped como en la ceremonia de entrega de la Copa, donde parte de la delegación argentina protagonizó altercados que trascendieron el ámbito estrictamente deportivo.

La magnitud de lo sucedido ha trascendido el ámbito de las plataformas ciudadanas. La FIFA ha abierto una investigación de carácter disciplinario y ético para esclarecer la pelea registrada tras la conclusión del partido, un episodio que el seleccionador español, Luis de la Fuente, no dudó en calificar como «intolerable e inaceptable».

Todo este clima de tensión choca frontalmente con los argumentos esgrimidos por el jurado cuando, el pasado 3 de junio, hizo público el nombre de Messi como merecedor del galardón. En aquel anuncio se ensalzó su trayectoria deportiva, su beneficio laboral y su comportamiento ejemplar sobre el terreno de juego, además de su constancia, humildad y entrega al juego colectivo. Ahora, sin embargo, esos mismos valores son puestos en entredicho por quienes piden que se reconsidere la decisión.

La entrega oficial del premio está prevista para el mes de octubre. Queda por ver si la Fundación Princesa de Asturias atenderá las peticiones ciudadanas o si, por el contrario, mantendrá su fallo inicial a pesar de la creciente presión social.