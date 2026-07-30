La UEFA blinda el Mundial: 55 selecciones amenazan con boicotear toda competición de la FIFA

El fútbol mundial vive su mayor crisis institucional en décadas. La UEFA y sus 55 federaciones miembro anunciaron este jueves, tras una reunión telemática de urgencia, un boicot total a todas las competiciones organizadas por la FIFA si la máxima rectora del fútbol mundial no retira de manera definitiva su plan de abrir el capital del Mundial a inversores privados.

La medida, adoptada por unanimidad entre las más de 50 federaciones que tomaron la palabra durante la convocatoria virtual, supone un desafío sin precedentes al proyecto impulsado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien el pasado martes reveló su intención de crear una filial comercial —bautizada como FIFA Forward Enterprises (FFE)— a través de la cual inversores externos podrían adquirir participaciones de hasta el 20% del negocio vinculado a la Copa del Mundo. La operación, que valoraría la nueva entidad en 20.000 millones de dólares, tiene como objetivo recaudar hasta 4.200 millones de dólares de capital externo.

Un plan con nombres propios

Detrás de la iniciativa figuran actores de enorme peso financiero y político. El respaldo principal proviene de Thrive Capital, el fondo del inversor estadounidense Joshua Kushner —cuyo hermano Jared es yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump—. El banco de inversión JP Morgan ha sido contratado para gestionar la operación. La relación personal entre Infantino y Trump, ampliamente documentada durante el último Mundial celebrado en suelo estadounidense, ha sido objeto de escrutinio creciente desde que se conoció el proyecto.

Para la FIFA, el plan se enmarca en una lógica de crecimiento. Infantino ha defendido que «la siguiente etapa de desarrollo necesita una estructura diseñada para ello, en la que el lado comercial del juego funcione como un negocio centrado y dedicado, con su valor compartido de manera más amplia y eficaz en todo el mundo». El organismo se ampara en el éxito del último Mundial —el más rentable de la historia— para justificar una mayor comercialización del torneo.

La respuesta europea: «El Mundial no está en venta»

La UEFA, sin embargo, ha cruzado todas las líneas rojas imaginables. En un comunicado contundente, el organismo que dirige el fútbol europeo y sus federaciones «rechazan unánimemente y de manera inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad del Mundial y otras competiciones a inversores privados».

«Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan encima de la mesa, a menos que se abandone en su totalidad y se ofrezcan garantías vinculantes de que la FIFA no volverá a abrir su gobernanza o sus competiciones a la propiedad privada», advertió la UEFA.

El tono del comunicado subió de tono en cada párrafo. La UEFA acusó a la FIFA de concebir el plan «en secreto y de llevarlo al borde de la aprobación sin ninguna consulta significativa con quienes tienen encomendada la custodia del juego». Calificó la maniobra como «un profundo fracaso de liderazgo y una abdicación del deber de la FIFA como custodia del fútbol mundial».

El documento fue aún más lejos al describir la estrategia de Infantino hacia sus propias federaciones: «Las asociaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la captura irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o soportar las consecuencias. Esto no es una decisión democrática, sino gobernanza por intimidación, un acto de coerción indigno de una institución encargada de la gestión del juego global».

Frases que marcan el pulso del conflicto

La UEFA acompañó su anuncio con declaraciones de una dureza inusual en la diplomacia deportiva:

«El Mundial no se puede tratar como un producto de inversión.»

«Ninguna parte del mismo debería entregarse nunca a inversores privados.»

«Algunas cosas son simplemente demasiado importantes para venderlas.»

«La Copa del Mundo de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre pertenecerá. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta.»

«El fútbol no puede hipotecar su futuro por beneficio financiero.»

«Nadie tiene la autoridad moral para vender lo que únicamente custodia para la próxima generación.»

El reloj corre: Brasil 2027 y Polonia 2027, en el punto de mira

El ultimátum europeo adquiere una dimensión especialmente crítica por el calendario. El próximo gran evento en el horizonte es el Mundial Femenino de Brasil 2027, pero antes, en septiembre de este mismo año, Polonia está programada para albergar el Mundial Femenino Sub-20, lo que convertiría ese torneo en la primera prueba real de la determinación de la UEFA.

La ausencia de potencias como Alemania, Francia, Inglaterra y la actual campeona del mundo, España, de cualquier cita mundialista —masculina o femenina— supondría un terremoto deportivo sin parangón. Fuentes consultadas por medios internacionales ya han advertido de que el fútbol femenino podría convertirse en «un peón político» como consecuencia de este conflicto, al ser la próxima competición mundialista en el calendario.

Una maquinaria financiera con 211 votos en juego

El plan de Infantino no solo enfrenta la oposición europea. Concacaf, la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe con 41 federaciones, tenía programada también para este jueves una reunión de emergencia para debatir la propuesta.

La aprobación del proyecto requiere el respaldo de la mayoría de las 211 asociaciones miembro de la FIFA, así como del consejo de 37 miembros que dirige el organismo. Para allanar el camino, Infantino habría prometido a cada federación acceso a hasta 20 millones de dólares en capital extraordinario entre ahora y 2037, lo que en total sumaría más de 80 millones por asociación. Una jugada que, según el profesor de finanzas deportivas Kieran Maguire, encaja en el patrón habitual del dirigente: «La FIFA con Infantino da mucho dinero a países pequeños, que a cambio votan por su reelección como presidente».

La FIFA opera bajo estatus de organización sin ánimo de lucro, lo que en teoría significa que sus ingresos se redistribuyen para construir infraestructura futbolística en todo el mundo. La apertura de su joya de la corona al capital privado marcaría un cambio de paradigma que, según la UEFA, sería irreversible: «En el momento en que los inversores externos adquieran participaciones de propiedad en las competiciones de la FIFA, el fútbol cambia para siempre. El retorno comercial se convierte en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores se vuelven una presión cotidiana».

Reacciones más allá del fútbol

El eco del conflicto ha trascendido los despachos de las federaciones. El primer ministro británico, Andy Burnham, escribió en redes sociales que el Mundial «no es un producto», sumando la voz de un jefe de Gobierno al creciente coro de rechazo.

La UEFA, por su parte, cerró su comunicado con una declaración de principios que sugiere una batalla larga: «Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial. Nunca le daremos a este modelo nuestra legitimidad».

Lo que comenzó como una nota de prensa sobre una reestructuración corporativa se ha convertido en la mayor amenaza de escisión del fútbol internacional desde la frustrada Superliga europea. Con un plazo final marcado por la propia FIFA para el 19 de septiembre —fecha límite que Infantino impuso a las asociaciones para aceptar el plan—, las próximas semanas serán decisivas para el futuro del deporte más popular del planeta.