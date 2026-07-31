La inmortal defensa llora por Franco Baresi

La noticia del fallecimiento de Franco Baresi ha causado un profundo impacto en Italia: se ha apagado la voz serena del capitán que transformó la defensa en un arte y al Milan en una verdadera dinastía.

Según ha comunicado el club y recogen medios como El Mundo en su crónica sobre la figura de la leyenda rossonera, el exfutbolista falleció a los 66 años tras una larga enfermedad, que ya lo había llevado al quirófano por complicaciones pulmonares en años recientes.

En ese adiós público, el Milan destacó que “la historia del club está de luto por la pérdida de Franco Baresi”, una afirmación que refleja la magnitud del jugador. Desde entonces, la emoción y los tributos se suceden en torno al que fue durante dos décadas el corazón de San Siro.

El club lombardo, que ya había elevado su dorsal 6 a la categoría de sagrado retirándolo del uso profesional, ha devuelto a su antiguo capitán al centro del escenario: velas encendidas junto al escudo, fotografías en blanco y negro del joven líbero y el inevitable plano del brazalete rojo y negro que lo acompañó durante quince temporadas. La familia rossonera ha programado actos conmemorativos en San Siro y en la ciudad de Milán, junto a un memorial abierto a la afición y la presencia asegurada de varias generaciones de futbolistas que compartieron vestuario, éxitos y silencios con Baresi. Para muchos de ellos, no se marcha simplemente un mito del fútbol, sino un referente moral que marcaba no solo el camino de la competencia, sino también la esencia del éxito.

Un capitán que transformó la defensa

La carrera de Franco Baresi estuvo inextricablemente ligada al Milan, club al que se unió en categorías inferiores en la década de 1970 y del que nunca se separó como profesional. Hizo su debut en la Serie A a los 17 años, el 23 de abril de 1978, en un equipo que aún estaba lejos de alcanzar la hegemonía que disfrutaría más tarde. Lo que vino después fue una carrera impresionante de casi 20 temporadas en la élite, siempre con la misma camiseta, hasta su retirada en 1997 a los 37 años. Durante este periodo, disputó cerca de 719 partidos oficiales con el club, convirtiéndose en uno de los jugadores con más apariciones en la historia rossonera.

Su palmarés no solo justifica la etiqueta de leyenda, sino que va más allá de ella. Con el Milan se alzó con seis Scudetti, tres Copas de Europa/Champions League, varias Supercopas de Italia y de Europa, así como dos Copas Intercontinentales, entre otros trofeos que trazan la era dorada del club bajo la dirección de Berlusconi y de entrenadores como Arrigo Sacchi y Fabio Capello. Fue el capitán del célebre Milan de finales de los 80 y principios de los 90, una máquina defensiva en la que Baresi era el cerebro táctico y guardián del equilibrio, junto a grandes nombres como Maldini, Costacurta o Tassotti. La International Federation of Football History & Statistics lo coloca entre sus grandes leyendas y los rankings actuales lo reconocen como uno de los mejores defensores de todos los tiempos.

Colegas, rivales y entrenadores coinciden en una idea: Baresi era un defensor que pensaba medio segundo antes que los demás. Sacchi llegó a afirmar que “si el Milan tuviera una brújula, esa sería Franco”, mientras que antiguos compañeros han resaltado su capacidad para combinar un liderazgo silencioso con una autoridad incuestionable en el vestuario. El club lo definió como “el alma del Milan”, un título que sintetiza su impacto más allá de las meras estadísticas.

Italia, tres Mundiales y un penalti que no empaña su grandeza

Paralelamente a su exitosa carrera con el Milan, Baresi forjó una sólida trayectoria con la selección italiana. Participó en alrededor de 81–82 partidos internacionales y en tres Copas del Mundo: España 1982, Italia 1990 y Estados Unidos 1994. En el Mundial de 1982, formó parte del plantel campeón, aunque no disputó minutos en el campo, en un torneo que transformó para siempre la percepción global del calcio. Ocho años más tarde, en 1990, Italia se llevó el bronce en casa, con el defensor ya consolidado como referente de la zaga azzurra.

Su momento más recordado llegó en USA 94. Baresi sufrió una grave lesión en el menisco durante el torneo, pero contra todo pronóstico, regresó para disputar la final ante Brasil, logrando un partido heroico que se recuerda como una lección de posicionamiento y valentía. En la tanda de penaltis que decidió el título, falló su lanzamiento, una imagen que lo persiguió por años, pero que nunca logró empañar el respeto que acumuló por su trayectoria. El propio defensor admitió con el tiempo que ese error le dolió como pocos, aunque la reacción del país fue propia de alguien incuestionable: el capitán había dado todo por llevar a Italia a las puertas del título.

Un legado tras el césped: directivo, mentor y símbolo

Tras anunciar su retirada en junio de 1997, el Milan decidió retirar su dorsal 6, un gesto reservado para figuras de culto y máxima expresión de gratitud por parte del club. Baresi mantuvo su vinculación con la entidad como vicepresidente y responsable de las categorías inferiores, un papel menos visible que sus noches de gloria en la Copa de Europa, pero igualmente influyente en la cultura de trabajo del Milan.

En esta nueva etapa como directivo y mentor, su misión fue transmitir a las jóvenes generaciones unos principios básicos: disciplina, sentido de equipo y orgullo por los colores. Varios futbolistas formados en la cantera del Milan han recordado estos días su primera charla con Baresi, que casi siempre se caracterizaba por la sobriedad y una frase recurrente: “el talento se respeta, la camiseta se honra”. A pesar de permanecer en un segundo plano mediático, su presencia en los partidos clave, en actos oficiales y en campañas del club refuerza la sensación de que siguió siendo el guardián silencioso del estilo Milan hasta el final.

Ficha esencial de una vida entregada al Milan

Nombre completo: Franco Baresi

Franco Baresi Fecha y lugar de nacimiento: 8 de mayo de 1960, Travagliato (provincia de Brescia, Italia).

8 de mayo de 1960, (provincia de Brescia, Italia). Fecha y lugar de fallecimiento: 31 de julio de 2026, fallecido a los 66 años tras una larga enfermedad, comunicado por el Milan.

31 de julio de 2026, fallecido a los 66 años tras una larga enfermedad, comunicado por el Milan. Posición: Defensa central / líbero.

Defensa central / líbero. Club de toda su carrera: AC Milan (1977–1997).

(1977–1997). Partidos con el Milan: entre 716 y 719 encuentros oficiales.

entre 716 y 719 encuentros oficiales. Selección italiana: 81–82 partidos internacionales, 1 gol.

81–82 partidos internacionales, 1 gol. Principales hitos de carrera:

– Debut en Serie A con el Milan en 1978.

– Campeón del mundo con Italia en 1982.

– Capitán del Milan tricampeón de Europa .

– Finalista del Mundial 1994 ante Brasil.

– Retirada y dorsal 6 retirado en 1997.

Títulos destacados con el Milan:

– 6 ligas italianas (Scudetti).

– 3 Copas de Europa/Champions League.

– 2 Copas Intercontinentales.

– Múltiples Supercopas de Italia y de Europa, además de otros trofeos nacionales e internacionales.

Reconocimientos individuales:

– Considerado por historiadores y organismos como la IFFHS uno de los mejores defensas del siglo XX.

– Incluido en el segundo Dream Team histórico del Balón de Oro como defensa central en 2020.

Familia y entorno:

– Hermano de Giuseppe Baresi , también defensor, que forjó su carrera en el Inter, eterno rival del Milan, una dualidad que ha marcado muchas crónicas del fútbol lombardo.

, también defensor, que forjó su carrera en el Inter, eterno rival del Milan, una dualidad que ha marcado muchas crónicas del fútbol lombardo. – Casado y padre de familia, siempre celoso de su vida privada, se mantuvo alejado del foco mediático que rodea a otros exjugadores de su estatura.

Curiosidades y pequeños retratos de una leyenda sobria

Aunque su imagen pública es la de un capitán serio e imperturbable, Franco Baresi acumula anécdotas que humanizan al mito: fue rechazado por el Inter en su juventud antes de encontrar hogar en el Milan, un giro que alimentó la rivalidad entre su figura y la historia del club vecino. A pesar de su posición defensiva, anotó 33 goles con el club, muchos de ellos desde el punto de penalti, mostrando una serenidad que contrasta con el tropiezo de la final del 94.

Quienes lo conocieron destacan su discreción fuera del campo: prefirió siempre el perfil bajo, los gestos medidos y el respeto por su vida familiar, muy alejado de la exposición constante que reciben otros referentes del fútbol moderno. Una imagen recurrente lo resume: Baresi, ya retirado, sentado en la grada de San Siro, observando en silencio a los jóvenes defensas, como si continuara corrigiendo posiciones desde la lejanía. Hoy, esa butaca simbólica queda vacía, pero la forma en que enseñó a defender seguirá ocupando el centro del área cada vez que el Milan rememore su propia historia.