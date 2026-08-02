Empate torpe del Real Madrid con la Fiorentina y la evidencia de que Endrick llega fuerte

El Real Madrid concluyó su primer amistoso de la pretemporada con un 2-2 ante la Fiorentina. En medio de las rotaciones y algún que otro desajuste defensivo, Endrick salió reforzado al anotar un gol y mostrarse activo desde el inicio.

La salida del equipo blanco fue prometedora. Mostraron dominio territorial, un ritmo elevado y una actitud ofensiva que se tradujo en dos goles en menos de treinta minutos.

Endrick abrió la cuenta en el minuto 12 y, poco después, Alexis Ciria, canterano debutante, aumentó la ventaja a 2-0 en un partido que parecía encaminado demasiado pronto.

Sin embargo, la Fiorentina respondió rápido: Piccoli recortó distancias antes del descanso y Moise Kean firmó el empate en la segunda mitad. En ese tiempo, el Madrid perdió el control y la autoridad que había mostrado.

🏆💥 🚨José Mourinho, tras el empate 2-2 del Real Madrid ante la Fiorentina en el amistoso de pretemporada en Austria, explicó que había visto “un Madrid de tres caras: fresco, cansado y súper cansado”. El equipo fresco, según el técnico portugués, jugó muy bien y el 2-1 del… — Héctor Pedrero | Paganini Metallum (@HectorPeHdz) August 2, 2026

Un inicio con sensaciones encontradas

Aparte del resultado, el encuentro dejó una imagen clara de la situación actual del equipo blanco. Bajo la dirección de José Mourinho, el equipo mostró destellos de calidad en ataque, pero sufrió cuando el juego se tornó más físico y menos limpio. Este es un terreno en el que los partidos de agosto suelen convertir una ventaja cómoda en un debate complicado. La estadística de los tiros también refleja la capacidad ofensiva del Madrid, aunque no con la precisión necesaria para cerrar el encuentro cuando tuvo la oportunidad.

En este sentido, Endrick fue una de las pocas notas positivas de la noche. Su gol, conseguido a través de un desmarque y una rápida definición, evidenció que el brasileño posee una virtud poco común: cuando encuentra un espacio, no titubea en hacer su movimiento antes de que el juego se complique. La diferencia entre disponer de minutos y aprovecharlos le sitúa de nuevo en el centro de atención, sobre todo en un equipo donde la competencia en la delantera es feroz y no se permiten los descansos ni las concesiones.

La oportunidad de Endrick, por ahora, es tangible

La lectura que se puede hacer es clara: el empate pone de manifiesto ciertas carencias, pero a su vez sugiere que Endrick podría hacerse con un papel más relevante si mantiene su efectividad. En los meses recientes, ha habido mucho debate sobre su falta de minutos y la posibilidad de que el club estuviera considerando otras opciones para su futuro inmediato. No obstante, los últimos rumores apuntan a que el Madrid desea evaluar cuidadosamente su capacidad ofensiva antes de tomar decisiones definitivas.

El encuentro ante la Fiorentina no resuelve los problemas estructurales que padece el Madrid. Sin embargo, brinda al entrenador una herramienta útil: el brasileño no solo responde, sino que lo hace en situaciones donde el margen de error es escaso, aunque sea verano y el ritmo del fútbol todavía esté en modo pausado. Si el objetivo era calibrar jerarquías, Endrick salió con un punto a su favor; si la intención era hallar certezas, el equipo aún tiene un camino por recorrer.

Lo que deja el empate para el próximo tramo

Clave Lectura Resultado 2-2 con remontada italiana Mejor noticia blanca Endrick anotó y generó buenas sensaciones Problema principal El equipo perdió equilibrio tras el descanso Mensaje táctico Mucho ataque, menos control Próximo debate Distribución de minutos en la delantera

En términos de pronóstico, diese amistosos suelen penalizar al que se desconecta durante unos minutos y recompensar al que compite con más intensidad. Por talento, el Madrid continuará generando ocasiones; la interrogante es si podrá mantener la misma energía sin que el rival explote los espacios a sus espaldas. Para Endrick, el escenario es más sencillo: cada gol en pretemporada cuenta casi como una declaración de intenciones, y su tanto en Klagenfurt le sitúa de lleno en el panorama.