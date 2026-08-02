«El fútbol no es una mercancía»: dos organizaciones exigen la dimisión de Gianni Infantino

La presión sobre Gianni Infantino no se ha disipado con la retirada del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). Al contrario, este sábado se ha convertido en un nuevo frente de batalla: dos de las voces más representativas de la afición, Football Supporters Europe (FSE) y la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE), han exigido directamente su salida del cargo.

El proyecto muerto, el debate vivo

Aunque la FIFA anunció el viernes que no llevará adelante la creación de una filial para comercializar con inversores privados sus torneos —con el Mundial como pieza central—, para los aficionados eso no borra el problema de fondo. En redes sociales, FSE lanzó un mensaje contundente: «Los planes de venta del Mundial pueden haberse esfumado, pero el problema sigue ahí. Este hombre no es apto para gobernar el fútbol mundial. Infantino tiene que irse».

La organización, reconocida por la UEFA como la plataforma que representa a los seguidores en Europa, ya había reclamado hace tres días la dimisión del presidente suizo cuando se conoció la idea de lanzar FFE, una estructura valorada en unos 20.000 millones de dólares que contemplaba vender hasta un 20% a fondos de inversión. Para FSE, la simple propuesta desnuda una manera de entender el fútbol que choca con la idea de que el deporte es un bien común.

España se suma al coro de exigencias

En la misma línea, la FASFE ha aprovechado este sábado para reclamar también el cese de Infantino. «Detuvimos el vergonzante proyecto de privatizar las competiciones FIFA. Ahora Infantino debe cesar. Es un peligro para nuestro fútbol», afirmó la entidad, que agrupa a accionistas y socios de clubes españoles. El mensaje es claro: la retirada del plan es una victoria, pero no suficiente si quien lo impulsó sigue en el timón.

Por qué la tormenta no se ha apagado

El proyecto FFE provocó una reacción en cadena sin precedentes: desde la amenaza de boicot de la UEFA y la oposición de AFC y Concacaf hasta la dimisión de un asesor senior de Infantino, pasando por críticas de gobiernos y ligas. Aunque Infantino argumentó que la iniciativa solo avanzaría con consenso y que buscaba reforzar a las 211 federaciones, la percepción general fue de opacidad y de poner en venta activos simbólicos del fútbol.

Ahora, con FFE cancelado, el foco se desplaza hacia la gobernanza: ¿quién decide el futuro del fútbol y con qué límites? Para FSE y FASFE, la respuesta empieza por un cambio en la cúpula de la FIFA.