Gales da el primer golpe: retira su apoyo a Infantino y enciende la rebelión en la FIFA

La Asociación de Fútbol de Gales (FAW) se ha convertido en la primera federación nacional en retirar oficialmente su respaldo a la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA para el ciclo 2027-2031. La decisión, anunciada mediante un comunicado público, marca un hito sin precedentes en la historia de la entidad que gobierna el fútbol global.

Las razones detrás del rompimiento

En su declaración, la FAW fue contundente: “Los recientes fallos en gobernanza, liderazgo, valores, gestión de partes interesadas, comunicación y buen juicio nos han llevado a una posición en la que el señor Infantino ha perdido la confianza de la federación galesa para continuar al frente del fútbol mundial”. El organismo añadió que “no poner los mejores intereses del fútbol en primer lugar es un fallo que no podemos aceptar”.

El detonante: el plan para privatizar parte del Mundial

El desencadenante de esta ruptura fue la propuesta de la FIFA de crear una nueva filial comercial, FIFA Forward Enterprise (FFE), y vender un 20% de sus acciones a inversores privados por unos 4.200 millones de dólares, lo que habría valorado la entidad en aproximadamente 20.000 millones. La idea generó una ola de rechazo inmediato, especialmente en Europa, donde la UEFA advirtió que sus federaciones miembro boicotearían las competiciones de la FIFA si el proyecto se mantenía.

La FIFA da un paso atrás, pero el daño ya está hecho

Apenas dos días después del anuncio, Infantino comunicó que la propuesta “no procederá” tras “escuchar atentamente a todas las partes”. Sin embargo, el retroceso no logró recomponer la confianza con Gales, que confirmó su retiro del apoyo incluso después de que el plan fuera cancelado.

Un precedente que podría abrir la puerta a más retiradas

El movimiento de Gales podría no quedar aislado. Según reportes, otras federaciones como Finlandia, Serbia y Suecia también han retirado o están considerando retirar su respaldo a Infantino. Analistas sugieren que este primer paso de Gales podría desencadenar una reacción en cadena que debilitaría significativamente la posición de Infantino de cara a las elecciones de marzo de 2027.

¿Qué sigue para la FIFA?

Con la credibilidad de su liderazgo cuestionada y varias federaciones europeas en pie de guerra, la FIFA se enfrenta a uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La pregunta que ahora flota en los pasillos de Zúrich es si Infantino podrá recuperar la confianza perdida o si su era al frente del organismo está llegando a su fin.