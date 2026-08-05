Jordania planta cara a Infantino y le niega el apoyo para seguir en la FIFA

El presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania (AFJ), el príncipe Ali bin Al Hussein, ha cargado públicamente contra Gianni Infantino al calificar de “chantaje” las presiones que, según su versión, recibió para respaldar la continuidad del suizo al frente de la FIFA.

En un mensaje en X, Ali aseguró que, durante el último Mundial, le transmitieron de forma verbal que apoyar a Infantino “ayudaría enormemente” a resolver los problemas de su federación, algo que hasta entonces había sido ignorado.

La denuncia llega en un contexto de creciente fragilidad para Infantino, cuya autoridad ha quedado tocada tras el fracaso de su plan para abrir la Copa del Mundo a inversión privada y el enfriamiento de apoyos, especialmente en Europa.

Los tres frentes del conflicto: visados, impuestos y dinero retenido

Ali enumeró una cadena de obstáculos que, a su juicio, demuestran un trato desigual y una falta de respaldo institucional:

Visados negados a aficionados jordanos: Miles de seguidores no lograron entrar a Estados Unidos para ver a su selección, a pesar de tener entradas compradas “a precios exorbitantes”.

Impuestos por jugar en territorio estadounidense: La AFJ asegura que el Gobierno de EE. UU., a través de la FIFA, le está cobrando impuestos por su participación en el torneo, una carga que no sufrieron las delegaciones que operaron desde Canadá y México. Aunque la FIFA ha negociado exenciones federales, muchas federaciones aún enfrentan tributos estatales y locales.

Premios pendientes de la Copa Árabe: Jordania lleva meses esperando el dinero correspondiente a su subcampeonato en la final de la Copa Árabe de Catar, un torneo FIFA cuyo premio, según la AFJ, sigue sin abonarse pese a las reservas millonarias que presume el organismo.

“No cedemos a presiones”: el mensaje ético de Jordania

Frente a la exigencia implícita de avalar un tercer mandato de Infantino —que requeriría el respaldo de más del 50% de las 211 federaciones en las elecciones de marzo de 2027—, Ali respondió con un discurso de principios: “En Jordania nos enorgullecemos de defender los valores éticos. No lo apoyamos antes y, desde luego, no lo haremos ahora. Toda esta situación es un chantaje y nos negamos a ceder”.

La federación jordana añade que, durante meses, la FIFA se negó a ayudar en estos y otros asuntos hasta que se vinculó verbalmente la solución de los problemas al apoyo político a Infantino. Hasta el momento, la FIFA no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones.

Un golpe más a la credibilidad de Infantino

La salida pública de Ali bin Al Hussein, exvicepresidente de la FIFA y candidato en el pasado a la presidencia del organismo, refuerza la percepción de que Infantino ha perdido confianza en numerosas federaciones. La combinación de un proyecto de privatización del Mundial rechazado, críticas de altos cargos y ahora denuncias de “chantaje” deja al suizo en una de las posiciones más delicadas de su mandato