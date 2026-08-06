The Times: Infantino ofreció a Marruecos la final del Mundial 2030 a cambio de su apoyo

Gianni Infantino atraviesa uno de los momentos más delicados de su mandato al frente de la FIFA, y las últimas informaciones que llegan desde el entorno del organismo han vuelto a situarlo en el centro de la polémica.

Según avanzó The Times, el dirigente suizo habría explorado en Rabat la posibilidad de reforzar su posición con el respaldo marroquí, vinculando ese apoyo a la futura asignación de la final del Mundial 2030.

La hipótesis, que colocaría a Casablanca como aspirante a albergar el partido decisivo, supondría un golpe para España, que parte como una de las grandes candidatas a acoger la gran cita en el Santiago Bernabéu. El estadio Hassan II, aún en construcción, aparece como la gran baza marroquí en una pugna que va mucho más allá de lo deportivo y que se ha mezclado con la crisis interna que sacude a la FIFA.

La situación de Infantino se ha tensado en las últimas semanas por el rechazo que ha despertado su proyecto para comercializar parte de los derechos del Mundial con inversores privados. En ese contexto, varias federaciones y organismos del fútbol internacional han aumentado la presión sobre su liderazgo, mientras la FIFA insiste en que la información difundida por el diario británico es “falsa y engañosa” y recuerda que la sede de la final se decidirá en su momento.