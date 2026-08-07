Luis Rubiales desvela: «Si la Final del Mundial 2030 es en Marruecos será culpa de Pedro Sánchez»

El plató de «24×7 Verano» se convirtió en el escenario de un contundente ajuste de cuentas político y deportivo. En una entrevista conducida por Josué Cárdenas junto a Alfonso Rojo, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, rompió su silencio para abordar los entresijos de la negociación del Mundial de 2030, el papel desempeñado por Pedro Sánchez y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como las consecuencias diplomáticas y deportivas que, según denunció, amenazan con arrebatar a España la final del torneo.

El origen de la alianza y el pacto en la UEFA

Rubiales situó el origen del proyecto en una conversación con Fernando Gomes, su homólogo portugués. Según explicó, desde el primer momento la incorporación de Marruecos resultaba imprescindible para alcanzar los 106 votos necesarios en el ámbito internacional. Sin embargo, la aparición de una candidatura rival exclusivamente europea obligó a aparcar temporalmente el protagonismo del país magrebí con el objetivo de garantizar el respaldo dentro de la UEFA.

El expresidente de la RFEF sostuvo que el diseño inicial aseguraba a España una posición hegemónica en la organización: entre el 55% y el 60% de los partidos, la inauguración en Madrid y la final en el estadio Santiago Bernabéu. A su juicio, la falta de rigor del Ejecutivo terminó por alterar ese equilibrio negociador.

Críticas a Moncloa y a la FIFA

Rubiales afirmó que la intervención política de Pedro Sánchez «hirió de muerte» la candidatura. Acusó al presidente del Gobierno de actuar con «desconocimiento» y «afán de protagonismo» al aceptar la incorporación de las sedes sudamericanas —Uruguay, Paraguay y Argentina—. En su opinión, esa concesión privó a España del partido inaugural, un acontecimiento de enorme impacto económico e internacional, y despejó el camino para que la FIFA adjudicara directamente a Arabia Saudí la edición de 2034.

Asimismo, calificó de «debilidad manifiesta» la posición del Gobierno en sus relaciones con Marruecos. Según su interpretación, la cesión de peso político al país vecino dentro de la candidatura habría puesto en riesgo la designación de Madrid como sede de la final y abierto la puerta a las aspiraciones de Rabat.

Fronteras, gestión y balance deportivo

La conversación derivó después hacia la situación geopolítica de Ceuta y Melilla. Rubiales contrapuso su gestión al frente de la RFEF —en particular, el aumento de determinadas partidas presupuestarias y su apoyo a los territorios extrapeninsulares— con la actuación del Ejecutivo, al que acusó de incumplir sus promesas y de desproteger las fronteras. Durante la tertulia también lanzó críticas contra formaciones como Sumar, a las que reprochó su «poco rigor».

Pese a cuestionar el rumbo actual de la Federación, que considera «a la deriva» tras el desmantelamiento de sus antiguos equipos de trabajo, Rubiales reivindicó su legado deportivo. Recordó especialmente su apuesta por Luis de la Fuente frente al criterio dominante en los medios de comunicación y vinculó aquella decisión al éxito posterior de la selección española.