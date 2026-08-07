Marruecos invierte 1.000 millones en el estadio que da por hecho que acogerá la final del Mundial 2030

Marruecos no parece estar levantando únicamente un estadio. En la provincia de Benslimane, a unos 38 kilómetros de Casablanca, el reino está erigiendo el que pretende convertirse en el mayor recinto futbolístico del mundo y, al mismo tiempo, en un poderoso argumento para quedarse con la final de la Copa del Mundo de 2030.

El proyecto, bautizado como Gran Estadio Hassan II, tendrá una capacidad aproximada de 115.000 localidades y ocupará una superficie superior a las 100 hectáreas. Su diseño, inspirado en los tradicionales moussems marroquíes, busca combinar una imagen identitaria con una arquitectura monumental. La cubierta de aluminio y membranas textiles será uno de los elementos más costosos y espectaculares del complejo.

Una obra a toda velocidad

Los trabajos comenzaron con la preparación y nivelación del terreno a finales de 2024. Durante 2025, el proyecto entró en una nueva etapa, centrada en la cimentación, las estructuras y la construcción de la compleja cubierta. El calendario manejado por la Agencia Nacional de Equipamientos Públicos y el equipo de arquitectos, integrado por Populous y Oualalou+Choi, sitúa la finalización entre finales de 2027 y comienzos de 2028.

La previsión permitiría disponer de aproximadamente dos años para realizar pruebas de funcionamiento, organizar partidos internacionales y corregir los problemas propios de una infraestructura de esta escala antes del inicio del Mundial.

Pero el calendario no es el único elemento que ha despertado interés. También lo hace el coste. El presupuesto inicial de la estructura rondaba los 500 millones de euros, aunque la suma de las obras complementarias —carreteras, accesos, telecomunicaciones, servicios y el desarrollo de la denominada Morocco Sport City— elevaría la inversión total hasta cerca de 1.000 millones.

La inversión que apunta a una final

La pregunta resulta inevitable:

¿qué sentido tiene construir un estadio de 115.000 asientos, acompañado de un gigantesco complejo deportivo, si no existe la expectativa firme de albergar el encuentro más importante del torneo?

Ningún club de la competición marroquí ni una programación convencional de partidos justificarían por sí solos el mantenimiento de un coloso de estas dimensiones. Por eso, la obra se interpreta como algo más que una candidatura arquitectónica. Marruecos está actuando como si la final del Mundial ya estuviera destinada a Benslimane, aunque la sede todavía no haya sido anunciada oficialmente.

La inversión de 1.000 millones de euros transmite la imagen de un país que no pretende limitarse a competir con el Santiago Bernabéu o el Spotify Camp Nou mediante una propuesta sobre el papel. Rabat está construyendo una infraestructura diseñada para convertir su aspiración en un hecho difícil de ignorar cuando llegue el momento de decidir.

Las sospechas sobre un pacto

La controversia se intensificó después de varias informaciones periodísticas que apuntaron a la existencia de una supuesta promesa verbal del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a las autoridades marroquíes. Según esas versiones, Rabat habría recibido garantías informales sobre la final a cambio del respaldo de la Confederación Africana de Fútbol —que agrupa a 54 federaciones— a una eventual reelección del dirigente suizo en el congreso previsto para marzo de 2027 en Rabat.

La FIFA ha negado tajantemente que exista un compromiso cerrado y sostiene que la elección de la sede de la final continúa abierta. Esa respuesta no ha apagado las dudas. Al contrario, las informaciones han alimentado el debate sobre la relación entre diplomacia deportiva, poder político y grandes inversiones públicas.

En España, la posibilidad de que el partido decisivo se dispute en Marruecos ha provocado inquietud tanto en ámbitos políticos como federativos. Las voces críticas reclaman garantías de neutralidad y cuestionan que la distribución de los encuentros de un Mundial compartido pueda quedar condicionada por acuerdos opacos o negociaciones ajenas al terreno de juego.

Mientras la FIFA insiste en que no hay nada decidido, las grúas avanzan en Benslimane. El estadio Hassan II se levanta así como una declaración de intenciones: Marruecos no espera simplemente que le concedan la final de 2030; está invirtiendo una cifra cercana a los 1.000 millones de euros para que el mundo entienda que, a ojos de Rabat, ese partido ya tiene escenario.