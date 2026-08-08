La Federación Española amenaza con abandonar el Mundial 2030 si la FIFA da la final a Marruecos

La contienda por la final del Mundial 2030 trasciende lo meramente deportivo.

Su trasfondo se adentra en lo político, lo institucional y, si se quiere, en un aire muy español de sobremesa.

Tal como informa Vozpópuli, la presión interna dentro de la RFEF ante la posibilidad de que la FIFA otorgue el partido decisivo a Marruecos ha ido en aumento, una posibilidad que se considera en Las Rozas como una línea roja. La fecha es clave: a 8 de agosto de 2026 la final aún carece de sede oficial, y el barullo supera al silencio.

España, Marruecos y Portugal son los principales responsables de la organización del torneo, pero la elección del estadio para el partido final ha cobrado pasos agigantados como foco de tensión, teniendo como protagonistas recurrentes al Santiago Bernabéu y al futuro Hassan II de Casablanca.

Luis Rubiales desvela: «Si la Final del Mundial 2030 es en Marruecos será culpa de Pedro Sánchez» https://t.co/fvn5pNNa8r — Enrique Fdez.-Miranda. (@enriquefmiranda) August 8, 2026

Lo que se juega España: más de 5.000 millones y el prestigio

El Mundial 2030 en su conjunto, según estimaciones recogidas por El Economista, movilizará una inversión de unos 2.500 millones de euros en España, con un impacto esperado de más de 5.000 millones de euros sobre el PIB, más de 90.000 empleos —56.000 de ellos directos—, 1.800 millones en ingresos fiscales y más de 1.000 millones en inversión extranjera. Esa cifra global no depende solo de la final, pero sí una parte sustancial del prestigio y del retorno económico asociados a ella: la propia Marruecos calcula que celebrar el partido decisivo en Casablanca, con el estadio Hassan II y sus 115.000 espectadores, generaría entre 150 y 200 millones de euros más de ingresos que hacerlo en Madrid o Barcelona. El plan B que maneja Moncloa —apostar por el Camp Nou, con 105.000 localidades, en lugar del Bernabéu— reduciría esa brecha a unos 50 millones, pero no la cerraría.

Un pulseo que lleva meses en aumento

El Mundial 2030 se concibió como un proyecto de cooperación histórica, pero la convivencia entre los implicados ha seguido enredándose. La FIFA confirmó a España, Portugal y Marruecos como los anfitriones predilectos, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay están destinados a albergar los partidos especiales del centenario de la competición, entre ellos el inaugural, que se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo. En la teoría, todo son imágenes institucionales y sonrisas; sin embargo, la disputa por la final ha destapado intereses diversos, mensajes enredados y una guerra de posturas que ya se libra en el terreno público.

Recientes informaciones apuntan a que la candidatura marroquí ha cobrado fuerza en las oficinas de la FIFA, impulsada por la solidez de su propuesta y una campaña de influencia sobre Gianni Infantino que, según fuentes diplomáticas citadas por The Objective, ya ha atado los apoyos de las confederaciones de África, Asia, Norteamérica y Oceanía gracias al respaldo de la Administración Trump, Catar y Arabia Saudí. Desde el lado español, la respuesta ha sido elevar el tono: Rafael Louzán llegó a afirmar que la final será disputada en España, una declaración rápidamente desmentida por Marruecos, que recordó que la decisión aún no está tomada y que corresponde al Consejo de la FIFA, donde Rabat cuenta con representación directa y España depende de una consejera inglesa y un húngaro para defender sus intereses.

El turbio papel de Sánchez: España financia la infraestructura que la derrota

Lo más incómodo del episodio no es diplomático, sino contable. Marruecos incluyó expresamente en su cuaderno de candidatura ante la FIFA, Yalla Vamos 2030, una mención a la gran desaladora de Sidi Rahal, cerca de Casablanca —la mayor de África, con un presupuesto de unos 887 millones de euros— como garantía de suministro estable de agua potable para el estadio Hassan II. Esa desaladora la construye la española Acciona junto a empresas del primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch —Green of Africa y AfriquiaGaz, del grupo Akwa—, y su financiación no habría sido posible sin el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez: 340 millones de euros públicos canalizados a través de un crédito del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM, 250 millones), un seguro de crédito de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce, hasta 70 millones) y un préstamo del Fondo para Inversiones en el Exterior gestionado por Cofides (31 millones). En conjunto, alrededor del 40% de la mayor desaladora de África se está construyendo con dinero de los contribuyentes españoles.

La cifra, además, es solo una parte de un compromiso mucho mayor: según ha revelado El Observador, el Gobierno español ha comprometido créditos públicos por hasta 10.000 millones de euros en distintos sectores estratégicos marroquíes, entre ellos un préstamo de 750 millones para la compra de 40 trenes de la red ferroviaria de Marruecos. Diversos analistas y sectores políticos califican la operación de auténtico «gol en contra»: el dinero público español está ayudando a levantar precisamente la red de transporte, agua y logística que Marruecos necesita para cumplir los estándares de la FIFA y ganarle a España la final de su propio Mundial.

El episodio se complica todavía más con la investigación judicial en curso sobre la financiación pública de esa misma desaladora. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro del *caso Cerdán*, señala el interés del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por un viaje oficial del Ministerio de Transportes a Marruecos —al que finalmente acudió junto a José Luis Ábalos y Koldo García— en el que presuntamente llevaba el encargo de lograr que Marruecos allanase el camino para que Acciona se hiciera con el contrato de la desaladora sin concurso. La UCO investiga ahora si Cerdán y la empresa pantalla Servinabar, que durante años habría canalizado comisiones del 2% de obra pública lograda por Acciona, tuvieron influencia también en este contrato marroquí de 340 millones financiado por Moncloa. Conviene subrayar que se trata de una investigación en curso, sin imputación ni sentencia sobre este punto concreto, pero el patrón resulta difícil de ignorar: el mismo Gobierno que negoció la paz con Mohamed VI tras la crisis del Sáhara en 2022 es el que después financió, con dinero público y bajo sospecha de tráfico de influencias, la infraestructura que hoy Marruecos exhibe ante la FIFA para arrebatarle a España la final.

Qué se juega España y Marruecos

La elección de la sede final no es un asunto trivial. Para España, perderla representaría un golpe simbólico tras haber asumido la mayor parte del peso organizativo del torneo. En contrapartida, para Marruecos, lograrla sería una manera de cerrar con un gran éxito un proyecto de visibilidad internacional que ha acompañado al país desde el empuje de Mohamed VI para impulsar la candidatura conjunta. El inconveniente radica en que la FIFA no ha despejado la incógnita y, de momento, continúa con su manual habitual: abundancia en discursos institucionales, escasez en detalles operativos y decisiones significativas cuando el cronómetro apremia. A esto se suma la dinámica interna de la organización, donde circulan rumores sobre posibles maniobras de Infantino para ganar apoyos en medio de una crisis, algo que la FIFA ha rechazado enérgicamente.

Factor España Marruecos Peso organizativo Principal en la estructura del torneo Socio determinante en la candidatura Sede final Bernabéu o Camp Nou, según la narrativa española Hassan II, en Casablanca Inversión en infraestructura 2.500 M€ de inversión interna prevista 1.600 M€ en estadios + 887 M€ en la desaladora + 3.950 M€ en transporte Financiación cruzada Ha comprometido hasta 10.000 M€ en créditos públicos a Marruecos Recibe esos créditos y los usa como aval ante la FIFA Estado actual Sin confirmación oficial, dado por perdido en la RFEF Sin confirmación oficial, dado por hecho en Rabat

El doble golpe simbólico: ni el primero ni, previsiblemente, el último partido

A la pérdida probable de la final se suma un segundo golpe, de naturaleza distinta pero igualmente incómodo para la narrativa española. La FIFA decidió ya en diciembre de 2024 que el partido inaugural del centenario del Mundial se dispute en el Estadio Centenario de Montevideo, en homenaje a la primera Copa del Mundo de 1930; esa decisión es anterior a la actual pugna por la final y no responde a ningún error reciente del Gobierno o de la RFEF, sino a un gesto conmemorativo pactado entre la FIFA y los tres países sudamericanos. Pero el efecto acumulado es el que resulta difícil de digerir: el país que más peso organizativo asume en el Mundial 2030 corre el riesgo de no acoger ni el partido con el que arranca simbólicamente el torneo —que se jugará al otro lado del Atlántico— ni el que lo cierra, si finalmente la final recae en Casablanca. Uno de los dos golpes, el de la final, si es evitable, y ahí es donde señalan las fuentes consultadas por la prensa deportiva: la anterior directiva de la RFEF, presidida de forma interina por Pedro Rocha, cometió lo que en círculos federativos se califica como un error «imperdonable» al no dejar establecido en el *Bid Book* —el documento técnico de la candidatura— que la final se jugaría en el Bernabéu o el Camp Nou; y ya antes, en 2018, fue Luis Rubiales quien puso sobre la mesa de Moncloa la idea de sumar a Marruecos a la candidatura, según reveló en su día The Objective. Fuentes diplomáticas añaden, además, que el respaldo del Gobierno de Sánchez en el pulso reciente por la final «ha sido prácticamente nulo»: inacción y falta de influencia por todos los canales, mientras la RFEF trataba de tejer sola una red de contactos sin la fuerza de un apoyo diplomático decidido.

El ruido político y la sombra del boicot

El debate ha saltado del ámbito futbolístico al Congreso y a los medios. En España, diversas voces políticas han exigido al Gobierno que intervenga para garantizar la final en suelo nacional, mientras que Sumar y Podemos han pedido directamente que España renuncie a organizar el Mundial junto a Marruecos, alegando que la colaboración atenta contra la soberanía nacional —una posición que ha ganado eco tras la crisis migratoria de Ceuta—. El clima ha adquirido un tono incendiario, propio de un tema donde se han difuminado las fronteras entre el orgullo deportivo, la diplomacia y el cálculo interno. Este ambiente podría explicar que la amenaza de retirarse de la organización, filtrada por Vozpópuli, no se perciba como un simple arrebato, sino como una advertencia estratégica: si la FIFA altera el reparto simbólico del Mundial, la RFEF podría replantear su rol en el proyecto. Lo que muchos no parecen querer mencionar en voz alta es que el Mundial 2030 está en juego, y con dinero público de por medio, mucho antes de que el balón comience a rodar.

España se juega más de 5.000 millones de euros de impacto económico global y, en concreto, entre 50 y 200 millones adicionales solo por la sede de la final, además del prestigio de cerrar el primer Mundial compartido entre tres continentes.

El Gobierno de Sánchez ha comprometido hasta 10.000 millones de euros en créditos públicos a Marruecos, incluidos 340 millones para la desaladora de Casablanca que Rabat exhibe ante la FIFA como aval de su candidatura a la final.

La UCO investiga si el exdirigente del PSOE Santos Cerdán influyó para que esa financiación acabara beneficiando a Acciona y a empresas del propio primer ministro marroquí.

Ni el partido inaugural del centenario (Montevideo, decisión de la FIFA de 2024) ni, previsiblemente, la final (Casablanca) se jugarán en España, pese a ser el país que más responsabilidad organizativa asume en el torneo.

Pronóstico: una decisión aún sin cerrar

La lectura más sensata en este momento es clara: no hay sede confirmada para la final y la FIFA mantiene abierta la partida. Los precedentes sugieren que la decisión se tomará teniendo en cuenta criterios deportivos, infraestructurales y políticos, lo que en la FIFA se traduce en un tipo de triángulo amoroso donde el marketing prevalece sobre la transparencia. Si España pretende ganar este pulso, necesitará más que convicción popular: requerirá peso diplomático, estabilidad institucional y una candidatura final que resulte irrefutable, algo difícil de sostener mientras su propio Gobierno sigue firmando cheques millonarios que fortalecen a su rival. Mientras tanto, Marruecos apuesta por un relato de modernidad, capacidad organizativa y una ambición en crecimiento financiada, en no poca parte, con crédito español. Y la FIFA, en el epicentro de todo, continúa jugando a su juego favorito: permitir que el fuego crezca un poco más antes de sacar el extintor.