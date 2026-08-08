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Luto en la familia del astro argentino

Muere Jorge Messi, el hombre que acompañó a Lionel desde Rosario hasta la cima del fútbol

El padre y representante del campeón argentino falleció a los 68 años en una clínica de Rosario, después de permanecer bajo atención médica durante las últimas semanas

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Jorge Messi Agencias.
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Jorge Messi, padre de Lionel Messi y una figura decisiva en la trayectoria deportiva del futbolista, murió a los 68 años en una clínica de Rosario tras afrontar una larga enfermedad.

La familia había informado el pasado 18 de junio que permanecía bajo supervisión médica y que evolucionaba favorablemente dentro del cuadro clínico que presentaba. En aquel momento, sus allegados evitaron precisar la naturaleza de sus problemas de salud y expresaron su malestar por los rumores que habían comenzado a circular sobre su estado.

Casado con Celia Cuccittini y padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, Jorge Messi desempeñó un papel esencial en los primeros pasos de la carrera de su hijo. Cuando Lionel todavía era un juvenil de Newell’s, se ocupó de gestionar el tratamiento médico que necesitaba para continuar desarrollándose como futbolista.

Más tarde, padre e hijo viajaron juntos a Barcelona para iniciar la aventura europea. Mientras Celia permanecía en Rosario y contribuía a mantener unida a la familia, Jorge acompañó a Lionel durante su adaptación a una nueva ciudad, otro país y las exigencias del fútbol profesional.

Su presencia fue especialmente importante durante los primeros años del argentino en el FC Barcelona, una etapa en la que el joven jugador comenzó a consolidarse y a dar forma a una carrera que terminaría situándolo entre las grandes figuras de la historia del deporte.

Como representante de Lionel, Jorge también participó en negociaciones, contratos y decisiones determinantes para el futuro profesional de su hijo. Aunque mantuvo un perfil discreto y procuró mantenerse alejado de la exposición mediática, fue durante décadas uno de los principales respaldos del astro argentino, tanto en el ámbito deportivo como en el personal.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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