  • ESP
    España América
Deportes Fútbol

Solidaridad internacional tras la tragedia

El Real Madrid acompaña a Colombia en el duelo por el terremoto

El club blanco trasladó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos por el seísmo, que deja más de 110 fallecidos

El Real Madrid acompaña a Colombia en el duelo por el terremoto
Florentino Pérez PD.
Archivado en: Fútbol

Más información

Impactantes imágenes del potente terremoto que sacudió Colombia

Impactantes imágenes del potente terremoto que sacudió Colombia

Un terremoto de 7,4 sacude Colombia, deja más de 110 muertos, centenares de heridos y edificios colapsados

Un terremoto de 7,4 sacude Colombia, deja más de 110 muertos, centenares de heridos y edificios colapsados

El Real Madrid se sumó a las muestras de solidaridad con Colombia después del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país y provocó, hasta el momento, la muerte de más de 110 personas.

A través de un comunicado, la entidad madridista, su presidente y la Junta Directiva expresaron su pesar por la tragedia y acompañaron a los familiares de quienes perdieron la vida.

“Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”, señaló el club español.

El mensaje del conjunto blanco se une al respaldo enviado desde distintos lugares del mundo a la población colombiana, especialmente a las familias afectadas y las personas que permanecen hospitalizadas.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se produjo a las 07:34 horas locales —12:34 GMT— y tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El sismo se originó a una profundidad de 82 kilómetros.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

APARATOS DE FITNESS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]