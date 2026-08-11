El Real Madrid acompaña a Colombia en el duelo por el terremoto

El Real Madrid se sumó a las muestras de solidaridad con Colombia después del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país y provocó, hasta el momento, la muerte de más de 110 personas.

A través de un comunicado, la entidad madridista, su presidente y la Junta Directiva expresaron su pesar por la tragedia y acompañaron a los familiares de quienes perdieron la vida.

“Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”, señaló el club español.

El mensaje del conjunto blanco se une al respaldo enviado desde distintos lugares del mundo a la población colombiana, especialmente a las familias afectadas y las personas que permanecen hospitalizadas.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se produjo a las 07:34 horas locales —12:34 GMT— y tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El sismo se originó a una profundidad de 82 kilómetros.