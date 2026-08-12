Infantino se aferra a la presidencia de la FIFA y recurre al apoyo de Trump

La gestión de Gianni Infantino atraviesa uno de sus momentos más complejos desde que asumió la presidencia de la FIFA. Las críticas a algunas de sus decisiones y sus propuestas para transformar el modelo financiero de la organización han puesto bajo escrutinio sus intereses y su forma de dirigir el máximo organismo del fútbol mundial.

En medio de ese escenario, Donald Trump volvió a demostrar que mantiene intacta su alianza con el dirigente suizo. El presidente estadounidense utilizó sus redes sociales para respaldar a Infantino y cuestionar cualquier posibilidad de relevarlo del cargo.

“La FIFA cometería un error terrible si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino. Él es fantástico; acaba de presidir la Copa del Mundo más exitosa de la historia”, escribió Trump.

La defensa llega después de varias controversias relacionadas con decisiones adoptadas durante el Mundial de 2026 y con el proyecto de crear la FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que contemplaría la participación de capital privado para financiar las actividades de la entidad.

Trump también atribuyó a Infantino un papel decisivo en el crecimiento del fútbol y en la organización de los grandes torneos internacionales. Según el mandatario, el Mundial de 2026 logró resultados muy superiores a los de sus antecesores.

“Superó cuatro veces a cualquiera de las anteriores. Si él se marcha, el torneo nunca volverá a alcanzar un nivel similar de éxito o rentabilidad”, afirmó el presidente de Estados Unidos.

La batalla electoral se acerca

La continuidad de Infantino se definirá en el Congreso 77 de la FIFA, que tendrá lugar el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. El actual presidente ya formalizó su candidatura para permanecer en el cargo hasta 2031.

La elección se celebrará mientras crece el debate sobre el rumbo de la FIFA, el peso de los inversores privados y las decisiones adoptadas por Infantino al frente de la organización. Trump, por ahora, ya dejó clara su posición: el dirigente suizo cuenta con su respaldo para continuar al mando.