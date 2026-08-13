El Real Madrid gana el trofeo Teresa Herrera con un golazo de Brahim Diaz

El cielo de Riazor se oscureció por el eclipse total, pero la verdadera noche la vivió el Madrid en amplios tramos de un amistoso de pretemporada que terminó con victoria, sí, pero sin dejar buenas sensaciones. A solo diez días del arranque oficial, el equipo de Mourinho mostró un proyecto todavía en construcción, dependiente de jugadas atípicas y con lagunas que preocupan antes del estreno.

El Dépor toma la iniciativa

El equipo gallego, con cinco incorporaciones nuevas, saltó al campo con más intensidad y cohesión que su rival. Soriano se erigió en el cerebro del juego, mientras que el italiano Amatucci no paró de recorrer el terreno de juego. El Madrid, con Camavinga como único pivote y Bernardo Silva junto a Güler en posiciones más avanzadas, tardó en encontrar su ritmo.

Vinicius, presente en el once inicial, fue recibido con pitos desde el primer minuto. Rüdiger vio la primera amarilla del encuentro por una entrada sobre Aubameyang. La ocasión más clara antes del descanso llegó en el minuto 38: falta de Güler que Leo Román despejó con dificultad.

El gol que no fue fútbol

Cuando todo apuntaba a un empate sin goles, llegó la jugada del partido. En el minuto 45, Lunin sacó un balón largo con la mano desde su área. Brahim Diaz, en carrera desde medio campo, no perdonó ante Leo Román. Un gol que, según las crónicas, ocurre «cada cien años» en España. El Madrid se marchó al vestuario con un premio que no reflejaba lo visto.

Segunda parte: cambios y control

Mourinho movió el banquillo al descanso. Entraron Valverde, Trent Alexander-Arnold, Espí y Mario Rivas. El Dépor también renovó su once con Mella, Quagliata y Loureiro.

La reacción blanca llegó rápido. Espí, que ya había marcado ante el Ferencvaros, amplió el marcador con un gol que rozó el fuera de juego. Bernardo Silva, ahora más arriba, ganó presencia. Huijsen, sin Rüdiger en el campo, mostró más liderazgo defensivo.

Lunin, otra vez protagonista

El Dépor, con los cambios de Hidalgo, intentó reducir distancias. Una nueva pérdida de Camavinga en zona de riesgo puso en aprietos al Madrid. Trent Alexander-Arnold asistió a Espí, cuyo remate de cabeza se fue alto.

Casi al final, Lunin tuvo que volver a usar la mano para evitar el empate gallego. El partido se apagó sin más emociones.

Próximo desafío

El Madrid cerrará esta pretemporada el domingo ante el Schalke. Tras un encuentro opaco en Riazor, el equipo de Mourinho tiene la obligación de ofrecer una imagen más vistosa y convincente antes del inicio de la competición oficial.