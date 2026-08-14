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El centrocampista inglés ya se incorporó a la pretemporada del Real Madrid tras disputar el Mundial con su selección

Bellingham se rinde ante Mourinho: “Es un sueño trabajar con un entrenador como él”

El futbolista asegura que regresa con energías renovadas y confía en que el nuevo proyecto madridista pueda conquistar grandes objetivos

Bellingham se rinde ante Mourinho: “Es un sueño trabajar con un entrenador como él”
Bellingham PD.
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Jude Bellingham ha vuelto a ponerse a las órdenes del Real Madrid con entusiasmo y altas expectativas. Después de participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Inglaterra, el centrocampista se convirtió en el último internacional de la plantilla en incorporarse a la pretemporada blanca.

En una entrevista difundida por los medios oficiales del club, el jugador reconoció la ilusión de que le provoca trabajar bajo la dirección de José Mourinho. “Es un sueño para mí tener a un entrenador como él”, afirmó Bellingham, quien ya había tenido algún contacto previo con el técnico portugués.

El inglés explicó que apenas ha coincidido una vez con Mourinho, aunque considera que existe una relación anterior entre ambos.

“Sólo tuve una ocasión para verle, pero estoy muy emocionado por descubrir cómo es trabajar con él”, señaló.

Bellingham también se refirió a su regreso a los entrenamientos, marcado por la exigencia física y las altas temperaturas. El futbolista se ejercitó el miércoles junto a los jugadores que no participaron en el Trofeo Teresa Herrera, encuentro en el que el Real Madrid venció por 1-0 al Deportivo en Riazor.

«Estoy corriendo mucho con este calor y haciendo bastante trabajo con balón junto a mis compañeros. Es duro, pero también disfruto. Me gusta este sufrimiento», confesó el centrocampista.

El jugador valoró positivamente la experiencia adquirida durante las últimas temporadas y aseguró que afrontaría el nuevo curso con una mentalidad más madura. “Ahora soy un poco más hombre y tengo más experiencia”, sostuvo.

Pese al desgaste del Mundial, Bellingham afirmó estar preparado para asumir nuevos retos con el conjunto madridista. «El torneo fue una gran experiencia para mí y para mis compañeros de Inglaterra, pero ya estoy listo para regresar y competir con el Real Madrid. Ojalá podamos ganar», concluyó.

El futbolista se mostró igualmente optimista ante la combinación entre el nuevo cuerpo técnico y las incorporaciones realizadas por el club. “Tengo buenas sensaciones para esta temporada”, aseguró.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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