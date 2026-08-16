El gol del destino: Ferran Torres cambia el Barça por el PSG y vuelve a las órdenes de Luis Enrique

Ferran Torres, el hombre que escribió su nombre en la historia del fútbol español al marcar el gol que dio a España su segundo Mundial en 2026, ha dado un giro inesperado a su carrera. Este sábado confirmó su fichaje por el París Saint-Germain (PSG) procedente del FC Barcelona, en un acuerdo que lo vincula con el club francés durante cinco temporadas.

El traspaso, valorado en torno a los 50 millones de euros (unos 57,8 millones de dólares), según recogen medios españoles y franceses, sitúa al delantero de 26 años en el epicentro del proyecto deportivo de la capital gala.

Reencuentro con Luis Enrique: de la selección al club

El movimiento no solo supone un cambio de liga, sino también un reencuentro estratégico: Ferran se pone bajo las órdenes de Luis Enrique, su exseleccionador y figura clave en su proyección internacional. El técnico, idolatrado en París, no dudó en destacar las cualidades del nuevo refuerzo: “Ferran es un jugador de nivel internacional, al que conocemos muy bien y creo que encaja perfectamente con lo que queremos: un jugador que puede jugar en cualquier posición del ataque”.

¡Ferran Torres se une al Paris Saint-Germain! ✍️ El Paris Saint-Germain se complace en anunciar la llegada de Ferran Torres. El delantero español, campeón del mundo, se ha comprometido con el Club hasta 2031 y llevará el dorsal número 9 🔴🔵 ➡️ https://t.co/f4nLhKPrrQ pic.twitter.com/Q1Uwl8nypb — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 15, 2026

La relación entre ambos trasciende lo deportivo. Ferran y Luis Enrique comparten un vínculo personal: el delantero fue pareja durante dos años de Sira Martínez, hija mayor del entrenador. Esta conexión, sumada a la confianza táctica, convierte el fichaje en una apuesta de alto rendimiento y cohesión interna.

El PSG refuerza su ataque tras la marcha de Ramos

La llegada de Ferran responde a una necesidad concreta: cubrir la baja de Gonçalo Ramos, quien abandonó el PSG rumbo al AC Milan por 75 millones de euros. El portugués, habitual revulsivo en el esquema de Luis Enrique, deja un hueco que el español está llamado a llenar. De hecho, Ferran heredará el dorsal 9, el mismo que lucía Ramos.

El ‘Tiburón’, apodo que lo acompaña desde sus inicios en el Valencia, llega con un currículum reciente envidiable: 40 goles en 94 partidos en las dos últimas campañas, y el gol más importante de su vida en la final del Mundial 2026 ante Argentina, en un partido disputado en Nueva Jersey.

Versatilidad y rotación: el perfil que busca el PSG

Capaz de actuar en cualquier posición del ataque y acostumbrado al juego de posesión, Ferran se suma a un trío titular de lujo en el PSG: Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Su capacidad para atacar espacios y jugar entre líneas lo convierte en una alternativa de alto nivel, especialmente en un sistema que prioriza la rotación, una metodología que Luis Enrique ya aplicó con éxito en la selección española.

Bajo las órdenes de Luis de la Fuente, Ferran se consagró como pieza clave en los dos grandes títulos recientes de España: la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026. En el PSG, se reencontrará con otro compañero de aquella generación: Fabián Ruiz.

Un fichaje estratégico en el mercado estival

Ferran Torres es el cuarto refuerzo del PSG en este verano, tras las incorporaciones de los franceses Maghnes Akliouche y Lucas Digne, y del joven guardameta italiano Alessandro Longoni. El club, pentacampeón consecutivo de Francia, inicia la temporada con la Supercopa de Europa ya en sus vitrinas (ganada el miércoles) y la mirada puesta en el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia), que disputará este domingo ante el Lens.

Ferran, que ya participó en su primer entrenamiento este sábado, podría tener sus primeros minutos en ese partido.

Del Barça a París: el adiós de un goleador

Con contrato hasta junio de 2027 con el Barcelona, Ferran había mantenido una postura ambigua sobre su futuro en recientes entrevistas durante una gira promocional en Estados Unidos: “Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Solo espero tomar la decisión correcta”. Cuando le preguntaron si tenía un destino “soñado”, respondió que sí, pero sin revelarlo: “Solo quiero ser feliz”.

Su salida del club catalán se produce tras una temporada en la que se consolidó como máximo goleador del equipo en La Liga, con 16 tantos, y donde ganó la batalla por la titularidad a Robert Lewandowski, quien dejó el Barça para jugar en la MLS.

Un nuevo capítulo en la capital francesa

El fichaje de Ferran Torres no es solo un movimiento deportivo, sino también simbólico: un jugador que ha alcanzado la cima del fútbol mundial busca ahora conquistar Europa con un proyecto ambicioso, bajo la tutela de un técnico que lo conoce como pocos y en un vestuario que valora la versatilidad, la rotación y la mentalidad ganadora.

En París, el ‘Tiburón’ tiene una nueva oportunidad para demostrar que su gol en el Mundial fue solo el preludio de una carrera destinada a dejar huella.