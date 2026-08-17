Rodri deja el Manchester City y ficha por el FC Barcelona por 75 millones de euros

El FC Barcelona ha cerrado uno de los traspasos más mediáticos de la temporada: Rodrigo Hernández Cascante, conocido como Rodri, deja el Manchester City para vestir la camiseta blaugrana. La operación, confirmada por fuentes del club catalán a la AFP, se ha tasado en torno a los 75 millones de euros (unos 87 millones de dólares), según recogen los medios especializados.

El acuerdo, alcanzado este domingo, pone fin a semanas de idas y venidas entre los dos gigantes del fútbol. El City, que había rechazado dos ofertas previas del Barça, finalmente ha aceptado la propuesta definitiva que incluye un pago inicial de 60 millones más variables que podrían elevar la cifra hasta los 76,5 millones.

De héroe del Mundial a pieza clave del Barça

Rodri llega a Cataluña en un momento de máxima plenitud deportiva. Con 30 años, el centrocampista de 1,91 metros atesora un palmarés envidiable: Balón de Oro 2024, cuatro Premier League, una Champions League (2023) y, lo más reciente, la Copa del Mundo 2026 con España, donde ejerció de capitán y líder indiscutible.

Su trayectoria en el City, bajo las órdenes de Pep Guardiola, lo consolidó como uno de los mejores mediocentros del planeta. Desde su llegada en 2019, se convirtió en la piedra angular del éxito ciudadano, acumulando 23 trofeos y estableciéndose como un jugador decisivo en los momentos clave.

Una operación que supera las expectativas

El fichaje de Rodri representa un golpe de autoridad del Barcelona en el mercado de verano. Tras la victoria española en el Mundial de Norteamérica, el centrocampista había sido vinculado con el Real Madrid, pero finalmente optó por el proyecto blaugrana.nytimes+1

La lesión de Frenkie de Jong, que podría mantenerlo apartado varios meses, aceleró la decisión del club catalán de apostar fuerte por el internacional español. Rodri, que había sufrido problemas físicos tras una grave lesión de rodilla en 2024, recuperó su mejor versión durante el Mundial y guió a la Roja hacia su segunda estrella mundial.

El comunicado oficial, cuestión de días

«Habrá un comunicado en los próximos días y (el traspaso) se hará oficial», adelantó una fuente del Barça a la AFP. El jugador, que ya ha acordado los términos personales con el club, firmará un contrato de cuatro temporadas que lo vinculará con el equipo catalán hasta 2030.

Rodri se convierte así en el cuarto gran refuerzo del Barcelona este verano, tras los fichajes del inglés Anthony Gordon, el alemán Karim Adeyemi y la belga Jesse Bisiwu. Su llegada refuerza un mediocampo que busca mantener la hegemonía en La Liga y aspirar a grandes gestas en Europa.