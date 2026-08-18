Rodri aterriza en El Prat para cumplir su sueño de «ganar la Champions»

El mercado de pases ha tenido su giro más inesperado de la temporada. Rodrigo Hernández Cascante, Rodri , ha puesto fin a la incertidumbre y ha aterrizado este lunes en el aeropuerto de Barcelona-El Prat con la camiseta del FC Barcelona ya en el horizonte. Su llegada marca el desenlace de una tensa negociación entre el Barça y el Manchester City, que finalmente ganó la tercera oferta del club catalán, valorada en torno a los 76,5 millones de euros (60 fijos más variables por títulos).

Un viaje seguido en directo por miles

La escala del vuelo procedente de Inglaterra no pasó desapercibida. Miles de personas siguieron en tiempo real la trayectoria del avión, mientras un grupo de aficionados y periodistas guardaba en la terminal para recibir el nuevo refuerzo azulgrana. Ante los micrófonos, Rodri no ocultó su emoción:

«Estoy muy contento de estar aquí. Han sido unos días intensos, pero me alegra que todo se haya resuelto. Jugar en el Barcelona es un sueño hecho realidad para mí»

El centrocampista, capitán de la selección española y Balón de Oro del último Mundial, dejó claro que su prioridad era lo deportivo:

«Ahora toca trabajar duro y dar lo mejor de mí. Vamos a por la Champions League, vamos a por todo lo que se nos presenta».

El acuerdo que cerró la operación

El Barça había visto rechazadas dos propuestas anteriores por el jugador, pero el domingo logró cerrar un principio de acuerdo con el City. La cifra final, según varias fuentes, se sitúa en 65,3 millones de libras (unos 76,5 millones de euros), con una parte importante de variables consideradas alcanzables. El contrato, de cuatro temporadas, ligará a Rodri al actual campeón de LaLiga hasta 2030.

Pruebas médicas y presentación inminente

Este martes por la mañana, el jugador se someterá a las pruebas médicas de rigor antes de formalizar su vinculación con el conjunto azulgrana. Si el intercambio de documentos con el Manchester City se completa a tiempo, el club catalán tiene previsto presentar a Rodri en la tarde del mismo día, antes del Trofeo Joan Gamper del miércoles contra el Al Ahly en el Spotify Camp Nou.

Con este movimiento, el Barça incorpora a uno de los mejores mediocentros del planeta, un jugador que ya ha escrito su nombre en la historia reciente del fútbol con la selección española y que ahora busca repetir hazañas bajo la elástica blaugrana.