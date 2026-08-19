Mourinho vuelve a casa con un mensaje claro

José Mourinho ha vuelto al Real Madrid con una premisa que resume su estado de ánimo: “Es más bonito que la primera vez, porque ahora es volver a casa”. El técnico portugués selló su vínculo con el club en un encuentro privado en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, donde firmó un contrato por tres temporadas, hasta junio de 2029, junto al presidente Florentino Pérez y con la presencia del presidente de honor, José Martínez ‘Pirri’.

Tras la rúbrica, Mourinho recibió detalles simbólicos: una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre, gestos que subrayan la dimensión institucional y emocional de este regreso.

“El top profesional, pero ahora con corazón”

En las imágenes difundidas por Real Madrid Televisión, Mourinho dejó claro que el club sigue siendo “el techo profesional” para cualquier entrenador, pero destacó que esta segunda etapa tiene un matiz distinto. “La primera vez llegué al máximo de mi carrera; ahora es el lado emocional y afectivo. Es más bonito”, resumió, recordando que nunca rompió su lazo con el Madrid desde su marcha en 2013.

El portugués añadió que asume la responsabilidad con la convicción de que “trabajar para el Real Madrid es una máxima que todos en Valdebebas seguimos y sentimos”, un mensaje que busca alinear vestuario, staff y afición en torno a un mismo propósito.

Adiós a las presentaciones multitudinarias

El acto de Mourinho inaugura una nueva política del club: presentaciones privadas, sin aficionados ni ruedas de prensa, y con la información canalizada a través de los medios propios, especialmente Real Madrid Televisión. La entidad emitió un vídeo de 40 segundos con instantes de la firma y los abrazos entre Mourinho y Pérez, en un formato íntimo que contrasta con los grandes actos en el Bernabéu de otras épocas.

Según han explicado fuentes cercanas, la idea inicial era presentar al entrenador en julio, pero con el paso de las semanas y el acuerdo del propio Mourinho se optó por evitar cualquier evento masivo y concentrar toda la narrativa en los canales oficiales.

Un vestuario renovado para la era Mou

El regreso de Mourinho llega acompañado de una remodelación profunda del plantel. El Real Madrid ha incorporado seis nombres clave: el neerlandés Denzel Dumfries, el español Marc Cucurella —campeón del mundo con la selección—, el portugués Bernardo Silva, el también español Carlos Espí, el francés Ibrahima Konaté y el marfileño Yan Diomande, este último convertido en el fichaje más caro de la historia del club.

Con estas piezas, el Madrid busca cerrar una temporada en blanco sin títulos y plantar cara a un Barcelona que amenaza con un nuevo triplete en Liga. La expectativa es que Mourinho, ya al frente de la pretemporada desde julio, imprima su sello en un equipo que combina experiencia y juventud, con un ataque reforzado y una defensa más sólida.

Próximos pasos: la primera voz pública

Aunque la presentación fue a puerta cerrada, el club ha confirmado que Mourinho ofrecerá su primera comparecencia ante los medios este viernes, antes del debut en La Liga. Será el momento en que el técnico pueda extenderse sobre su proyecto, sus objetivos y el mensaje que quiere transmitir a una afición que, sin actos masivos, espera volver a sentirse protagonista de una nueva etapa ganadora.