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El Atlético de Madrid encontró la llave del partido en dos acciones de pura calidad individual

¡Kang-in Lee debuta a lo grande con el Atlético! Golazo, exhibición y victoria ante el Málaga

Kang-in Lee, en su bautismo rojiblanco, y Álex Baena, con un libre directo de antología, firmaron un 2-0 que da aire a Simeone en un estreno lastrado por ausencias y dudas

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Kang-in Lee PD.
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El Atlético de Madrid arrancó su andadura en LaLiga con una victoria trabajada, pero decisiva, ante un Málaga que plantó cara durante más de una hora en el Metropolitano. El 2-0 final no refleja la igualdad de un primer acto en el que los visitantes incluso merecieron más, sino la diferencia que marcan los detalles cuando el colectivo aún no engrana del todo.

Un primer tiempo de resistencia andaluza

El Málaga, recién ascendido y con apenas dos jugadores con experiencia en Primera en su once inicial, llegó al feudo colchonero sin complejos. Con orden, presión alta y una defensa compacta, redujo al Atlético a la mínima expresión: apenas un remate claro de Rodrigo Mendoza en toda la primera mitad.

La gran figura del primer acto fue Jan Oblak. El esloveno, en su decimotercera campaña consecutiva en el club, firmó dos intervenciones clave en una misma jugada, incluyendo un milagro con la mano izquierda que mantuvo el 0-0 en el marcador.

El giro: entrada de Kang-in Lee y gol de trámite

La segunda parte trajo cambios en el guion. Simeone movió el banquillo y la irrupción de Kang-in Lee (minuto 57) cambió la dinámica. El surcoreano, llegado este verano desde el PSG por 35 millones, necesitó solo 13 minutos para dejar su sello: en el 70’, tras recibir en banda derecha, se abrió hacia dentro y clavó un zurdazo inatajable al palo largo.

Fue el primer gol oficial de Lee con la elástica rojiblanca y, además, un punto de inflexión: el Atlético pasaba de sufrir a controlar.

Baena sentencia con un libre directo de manual

Con el partido ya encarrilado, Álex Baena puso el broche de oro. En el minuto 85, tras una falta en la frontal, el campeón del mundo con España dibujó una vaselina por encima de la barrera que se coló por la escuadra. Un gol de factura exquisita que no solo sentenció el 2-0, sino que también alivió la presión sobre un Simeone que llegaba al estreno con más dudas que certezas.

Un Atlético en construcción

El once inicial del Atlético fue un mosaico de juventud y ausencias forzadas. No estuvieron ni Julián Álvarez ni Cuti Romero, y varios titulares habituales (Llorente, Baena, Grimaldo, Pubill, Giuliano Simeone o el propio Kang-in) arrancaron desde el banquillo.

A pesar de ello, el equipo mostró su jerarquía en la segunda mitad, aunque todavía hay margen de mejora en la circulación colectiva. El Málaga, por su parte, cumplió con creces: compitió, no se achicó y obligó al Atlético a recurrir a la magia individual para llevarse los tres puntos.

Clasificación y próximos pasos

Con esta victoria, el Atlético suma sus primeros tres puntos en LaLiga 2026-27 y se coloca en la parte alta de la tabla, a la espera de confirmar su nivel en las próximas jornadas. El próximo reto será medir su consistencia ante rivales de mayor exigencia, pero el mensaje queda claro: cuando las individualidades aparecen, el Atleti tiene armas para ganar incluso cuando el engranaje colectivo no está al 100%.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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