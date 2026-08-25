Subastan por más de 3 millones el balón con el que Maradona firmó la “Mano de Dios”

El balón de uno de los episodios más famosos —y discutidos— de la historia del fútbol ha cambiado de dueño por 3,35 millones de dólares, unos 2,9 millones de euros. Heritage Auctions adjudicó este fin de semana en Estados Unidos la pelota con la que Diego Armando Maradona firmó el célebre gol de la “Mano de Dios” frente a Inglaterra durante el Mundial de México 1986.

La cifra, aunque millonaria, quedó por debajo de las expectativas. La puja partía de 2,5 millones de dólares y algunos cálculos apuntaban a que el objeto podía dispararse hasta los diez millones, lo que habría convertido la venta en un hito para el coleccionismo deportivo.

La jugada inmortal se produjo en los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra. Maradona saltó ante el guardameta Peter Shilton y golpeó el balón con el puño, una acción que pasó inadvertida para el árbitro y terminó subiendo al marcador. Argentina venció por 2-1 y avanzó hacia un título mundial que consagraría definitivamente al ‘Diez’.

Después del torneo, el futbolista argentino resumió aquella acción con una frase destinada a perdurar: había sido un gol marcado “un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios”.

El resultado de la subasta contrasta, además, con el valor alcanzado por otra reliquia de aquel mismo partido. La camiseta que vistió Maradona frente a Inglaterra fue vendida en 2022 por más de ocho millones de euros, situándose entre las piezas de memorabilia deportiva más caras jamás adquiridas.