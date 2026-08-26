Mbappé firma un hat-trick y convierte el Bernabéu en una fiesta

El Real Madrid no podía permitirse otro tropiezo. Con el Barcelona imponiendo desde el inicio un ritmo que amenaza con dejar poco espacio para el error, el equipo de José Mourinho necesitaba hacer valer su condición de local. Y terminó respondiendo, aunque tuvo que esperar hasta la segunda mitad para parecerse al conjunto vertical, agresivo y contundente que exige su entrenador.

La noche comenzó con un Bernabéu convertido en un espectáculo. La presentación de Mourinho fue recibida con una ovación ensordecedora, acompañada de pirotecnia y una puesta en escena propia de una gran producción. Sin embargo, el despliegue previo no se trasladó de inmediato al césped. El Madrid repitió el once utilizado en Cornellá y dejó en el banquillo a los grandes fichajes del verano, Cucurella y Diomande incluidos.

La Real Sociedad, en cambio, llegó con un bloque reconocible y sin Héctor Fort, cuyo fichaje se cerró apenas unas horas antes del encuentro. Mikel Oyarzabal asumió el liderazgo ofensivo y recibió el reconocimiento del público madridista, que también homenajeó al delantero y a Cucurella por su condición de campeones del mundo.

El capitán realista fue precisamente quien protagonizó la primera gran ocasión. Kubo le entregó el balón en la frontal y Oyarzabal soltó un potente disparo raso con la zurda. Courtois respondió con una intervención de reflejos, despejando con el pie.

Durante varios minutos, la Real manejó la pelota con mayor tranquilidad. El Madrid intentó contestar mediante posesiones largas, con buenos apoyos de Bernardo y Bellingham, pero le faltó profundidad. Su primera oportunidad nítida nació de una recuperación de Valverde, que permitió a Mbappé habilitar a Vinícius. El brasileño cruzó el disparo, aunque Remiro se estiró para evitar el gol.

El juego blanco se volvió cada vez más previsible y el público comenzó a mostrar su impaciencia. Los primeros silbidos de la temporada llegaron poco después de una volea de Sergio Gómez que rozó el poste. Mourinho reaccionó enviando a cinco jugadores a calentar. El gesto pareció surtir efecto: el Madrid aceleró y encontró por fin una acción de máxima calidad.

Valverde trazó un pase diagonal hacia Mbappé y el francés hizo el resto. Controló orientado y colocó la pelota en la escuadra con un zurdazo imparable. El 1-0 parecía anunciar el despegue madridista, pero la Real no se descompuso. Mbappé tuvo el segundo en una veloz transición, aunque el equipo visitante terminó encontrando el empate antes del descanso.

Una pelota larga hacia Ochieng generó dudas en la defensa blanca. El despeje salió rechazado hacia la otra banda y Sucic aprovechó el desajuste entre Carreras y Huijsen para cruzar el balón hasta la red. El 1-1 castigaba los minutos de desconexión del Madrid y premiaba la resistencia de la Real.

Mourinho modificó el equipo en el intermedio. Carreras dejó su sitio a Cucurella y el Madrid regresó con otra energía. Arda Güler ganó protagonismo entre líneas, mientras Bellingham retrasó su posición para participar en la construcción. Mbappé volvió a disponer de un mano a mano, pero no logró superar a Remiro. Poco después, el guardameta realista bloqueó también un pase de gol de Cucurella tras otra carrera del delantero francés.

La presión madridista empezó a encerrar a la Real en su propio campo. Matarazzo intentó cambiar el rumbo con la salida de Oyarzabal y Aramburu, pero sus sustitutos apenas pudieron intervenir antes de que el conjunto local recuperara la ventaja.

El segundo tanto fue una obra de precisión y velocidad. Valverde encontró a Mbappé en la derecha y el francés combinó con Bellingham en una pared vertiginosa. Kylian recibió dentro del área y cruzó el balón con enorme sutileza para firmar el 2-1.

A partir de ahí, la Real perdió consistencia. El Madrid ajustó su presión y comenzó a recuperar cerca del área rival. De una de esas acciones nació el tercer gol. Bellingham intentó finalizar una jugada colectiva, pero su disparo fue bloqueado. Beitia, todavía inexperto, no protegió la pelota y Jude se la arrebató para regalarle a Vinícius el tanto que inauguró su cuenta goleadora de la temporada y celebró también su renovación.

El brasileño no había brillado especialmente hasta entonces, pero el gol le permitió cerrar la noche con una sonrisa. Todavía quedaba tiempo para una última aparición de Mbappé. El francés recibió un pase diagonal medido al espacio, levantó el balón por encima de Remiro y completó su triplete con una definición de enorme categoría.

Mourinho le concedió después descanso y dio entrada a Diomande, que dejó varios detalles de su potencia y habilidad. Carlos Espí también rozó el gol en el tramo final, mientras Brahim marcó en el descuento, aunque la jugada fue anulada por fuera de juego.

El marcador terminó reflejando un 4-1 que no cuenta toda la historia del partido. La Real resistió durante una hora, pero el Madrid encontró tras el descanso la intensidad y la precisión que le habían faltado al comienzo. Con Mbappé como gran factor diferencial, el equipo blanco inicia su camino con tres puntos y se sitúa a uno del Barcelona. La pelea por el título apenas ha comenzado, pero el Madrid de Mourinho ya ha enviado su primer mensaje.