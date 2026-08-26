Mourinho vuelve al Bernabéu con un Real Madrid aún en construcción

José Mourinho volverá a ocupar el banquillo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu este miércoles 26 de agosto, cuando el conjunto blanco reciba a la Real Sociedad en el partido pendiente de la primera jornada de LaLiga. El encuentro comenzará a las 21:00 horas,

Han pasado trece años desde la salida del entrenador portugués del club madrileño. Su regreso se producirá en un escenario cargado de memoria y expectativas, aunque Mourinho ha tratado de restar protagonismo a su reencuentro personal con el estadio.

“No soy importante”, afirmó en la previa del partido, al tiempo que pidió que la atención se concentre en el equipo y en el compromiso de sus futbolistas. El técnico también evitó anticipar una recepción especial por parte de los aficionados:

“Quiero que reciban al equipo como su equipo, como su pasión”.

El Madrid llega al duelo después de iniciar el campeonato con una ajustada victoria por 2-1 frente al Espanyol. El gol de Carlos Espí en el minuto 90 permitió a los blancos sumar tres puntos y evitar un estreno marcado por las dudas, después de dos temporadas sin conquistar títulos de gran relevancia.

“Son puntos muy importantes para nosotros”, reconoció Mourinho tras aquel encuentro. Sin embargo, el desafío será mayor ante una Real Sociedad que, pese a perder 1-0 contra el Betis en su debut, afronta la cita con el respaldo de su reciente título de la Copa del Rey.

“Es un equipo con identidad y jugadores de calidad. Nos espera un partido difícil”, advirtió el entrenador madridista, que aspira a mantenerse en la pelea por el campeonato junto al Barcelona, vigente campeón de LaLiga.

Un ataque todavía por ajustar

Uno de los principales interrogantes estará en la convivencia de Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinícius en el frente ofensivo. Mourinho reconoció que encontrar el equilibrio táctico entre sus tres figuras no será sencillo, aunque considera que el talento del tridente compensa ampliamente las posibles dificultades de funcionamiento.

El técnico también insistió en que el equipo todavía atraviesa una etapa de adaptación. Algunos jugadores cuentan con más entrenamientos y ritmo competitivo que otros, especialmente los últimos en incorporarse tras sus compromisos internacionales.

Por ello, la gestión de los minutos será determinante durante las primeras fechas. Mourinho pretende evitar tanto la sobrecarga física como la falta de participación de quienes aún no han alcanzado su mejor nivel.

El duelo ante la Real Sociedad será, además de un reencuentro esperado, una oportunidad para comprobar cuánto ha avanzado el nuevo Real Madrid en su búsqueda de regularidad. El Bernabéu tendrá la primera ocasión de medir las promesas del proyecto y la respuesta de un equipo que todavía intenta recuperar su mejor versión.